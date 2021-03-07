رضا إدريس لـ دوت الخليج: شخصيتى فى الاختيار 2 تسببت فى كوارث كثيرة

كشف الفنان رضا ادريس عن بعض التفاصيل الخاصة بالشخصية التى يقدمها فى الجزء الثانى من مسلسل الاختيار والمقرر ان يعرض فى رمضان المقبل.

وقال رضا ادريس خلال استضافته فى ندوة دوت الخليج : كنت متردد فى البداية للمشاركة فى العمل بسبب الشخصية التى اقدمها وهى تخص احد قيادات جماعة الإخوان المسلمين الارهابية والتى تسبب فى كثير من الكوارث "بلاوى" والازمات لهذا البلد.

واضاف رضا:" لا يمكن الافصاح عن الشخصية ولكن كل ما يمكن قوله ان العمل يروى احداث حقيقية اثناء ثورة 30 يونيو والعمل يرصد الاحداث الحقيقية ونقوم بأاداها بشكل حقيقى".

واوضح رضا : من شدة قسوة الشخصية التى اقدمها تعرضت لموقف صعب اثناء التصوير حيث كاد يعتدى على احد أعضاء فريق العمل لاعتقاده اننى من الأعداء وهو امر يعبر عن صدق العمل الذى نقدمه.

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" يقوم ببطولته كريم عبد العزيز واحمد مكى ورضا ادريس وتاليف هانى سرحان واخراج بيتر ميمى.