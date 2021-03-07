3 مشاهير أثاروا الجدل هذا الأسبوع بتصرفات ما بعد الطلاق..إحداهن تعيش قصة حب جديدة عقب انفصالها بأيام

أعلن أكثر من نجم ومدون عن انفصاله في الفترة الماضية وكان من بين هؤلاء الفنان نواف العلي، والإعلامية روزانا اليامي، و المدون أحمد السالم وكشف كل منهم عن خطوات ما بعد الانفصال وانتهاء تجربته مع الزواج.

روزانا اليامي بعد طلاقها ترتبط من جديد

روزانا اليامي كشفت في شهر فبراير الماضي عن انفصالها عن زوجها بعد زواج دام لعام ونصف ولم تكشف الإعلامية السعودية عن سبب هذا الانفصال، وقد أوضحت روزانا اليامي قبل أيام قليلةأنها انفصلت بشكل رسمي عبر حسابها على "سناب شات" فكتبت: "أنا دايما أحس أني استحق الأفضل استحق السعادة والحمدلله اليوم انفتح ليا باب الحياة من جديد علشان اليوم كان موعد اثبات طلاقي سبحان الله سعادة القلب تبان في الوجه بس للاسف الفرحة ما كملت مضطرة اعمل معارضة على صك الطلاق لعدم صحة المعلومات".

روزانا اليامي كشفت عن دخولها في علاقة جديدة وأكدت ارتباطها من خلال فيديو انتشر لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة مفاجئة وسريعة لم يكن يتوقعها الجمهور، وظهرت روزانا اليامي مع شخص واهدت له أغنية "الحب الجديد" للفنان عبدالمجيد عبدالله وعلقت على الأغنية فكتبت: "يا ذا الحب الجديد" دون أن تكشف عن ملامحه، ونشرت روزانا اليامي صورة لمائدة طعام وعلقت عليها كذلك : "سفرة عزاب في اخر يوم عزوبية"، لتشعل الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

أحمد السالم يتجاوز أزمة انفصاله عن ملكة كابلي

أحمد السالم كشف كذلك عن طلاقه بشكل رسمي من خبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي حيث نشر عبر حسابه على "سناب شات" صورة لوثيقة الطلاق، وأكد على رضاه على هذه الخطوة كما تمنى أن يعوضه الله خيرا فيما هو قادم بحياته كما تمنى لطليقته ملكة كابلي نفس الأمر، فكتب تعليقا على الوثيقة قال فيه: "الحمدلله على كل شيء..الله يعوضني ويعوضها خير"، في وقت أكد أحمد السالم على افتتاح كافيه جديد في مدينة جدة حيث نشر صورة على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "الكافيه رايح يكون بجدة بإذن الله رايح يكون مكان مرتب يليق فيكم".

نواف العلي يرفض الرد على الانتقادات بعد انفصاله عن هبة الدري

نواف العلي نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة جديدة على اثر الانتقادات التي وجهت له بسبب انفصاله عن زوجته الفنانة هبة الدري، حيث أوضح نواف العلي أنه لا يرغب في الرد على هذه الانتقادات والتي اعتبرها كلمات موجهة من حسود وحاقد على حسب وصفه فكتب: "كلٍ يعمل بأصله و انا اصلي.. ما تهمني كلمة حسودٍ و حاقد"، وكان الفنان الكويتي قد واجه انتقادات واسعة بسبب طريقة إعلانه عن انفصاله عن زوجته هبة الدري حيث نشر على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" رسالة أوضح فيها طلاقه فكتب: "أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله".