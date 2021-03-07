أول ظهور لحنان ترك مع أبنائها الخمسة بعدما كبروا.. بالصورة

حنان ترك احتفلت بعيد ميلادها الـ 46 اليوم في أجواء عائلية، ونشر ابنها صورة له مع والدته وأشقائه على انستقرام، في أحدث ظهور لهم، ووجه رسالة إلى والدته في هذه المناسبة.

حنان ترك تحتفل بعيد ميلادها الـ46 مع أبنائها

ونشر آدم خطاب، نجل الفنانة حنان ترك، صورة له مع والدته وعائلته، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ46 اليوم، ووجه رسالة إلى والدته على انستقرام وقال:" كل ما أنا عليه أو كنت به سأكون مدينًا به لملاكي، عيد ميلاد سعيد لأفضل أم في العالم.. العائلة"، وردت حنان ترك على تهنئة ابنها بعيد ميلادها وقالت:" حبيبي ربنا يباركلي فيكم ويسعدني بحضنكم"، وشارك الجمهور في تهنئة حنان ترك على عيد ميلادها والاحتفال معها بهذه المناسبة في أحدث ظهور لها مع أسرتها.

أول ظهور لأبناء حنان ترك بعدما كبروا

ولاقى ظهور حنان ترك مع أبنائها تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل، كونه الظهور الأول لها مع أبنائها الخمسة بعدما كبروا، وبرفقة زوجها محمود مالك، وآدم هو ابن حنان ترك من طليقها السابق خالد خطاب، ولديه أخ شقيق يدعى يوسف، وثلاثة أخوة غير أشقاء هم محمد يحيى ومريم ومنى محمود مالك، وكانت حنان ترك قد كشفت مؤخراً عن موهبة ابنها يوسف في الغناء والراب وكتابة كلمات الأغاني باللغة الإنجليزية.

أحدث ظهور لحنان ترك

ويعتبر ذلك أحدث ظهور لحنان ترك بمناسبة عيد ميلادها، بعد فترة من الاختفاء من مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أكتفت بالتعليق ونشر التغريدات في المناسبات العامة والإجتماعية فقط في الفترة الأخيرة، واختفت عن مواقع التواصل منذ عام 2018 وحذفت صورها بالكامل من حسابها على موقع انستجرام، كما أغلقت حسابها على تويتر في الوقت الذي تزامن فيه الحديث عن خلعها للحجاب، وهو الأمر الذي نفاه شقيقها وقتها، لكنها عادت تدريجيا إلى حسابيها عبر تويتر وانستجرام.

واعتزلت حنان ترك الفن منذ حوالي 10 سنوات من أجل التفرغ لعائلتها المكونة من زوجها الحالي وأبنائها الخمسة، واحتفلت الشهر الماضي بذكرى زواجها وأول لقاء بينها وبين زوجها محمود مالك، والد ابنتيها التوأم منى ومريم، منذ 9 أعوام، حيث نشرت حنان عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، صورة رومانسية تجمعها بزوجها من أمام أحد الشواطئ، وعلقت قائلة: "زي النهارده من 9 سنين كان أول مرة نشوف بعض.. أحلى سنين عدت وإن شاء الله اللي جاي أحلى".