ياسمين علي تتصدر التريند بإخراج كليب بكرة تعرف

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج ياسمين علي، ليعبر فئة كبيرة من جمهور الفنانة المصرية ياسمين علي عن اعجابهم بأغنيتها الجديدة "نفسي تعرف".

وتألقت ياسمين علي بإخراج أحدث اعمالها الفنية، فيديو كليب بعنوان "نفسي تعرف" من كلمات صهيل، والحان محمود الخيامي، وتوزيع محمود الشاعري.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية.

وتقول كلمات الاغنية " ياليل ياليل ياليل.. نفسي تعرف انك انت .. كل حاجه نفسي فيها انت غنوة جميلة.. صوتي.. نفسه يعلي ويعلي بيها انت كلمة حب حلوة.. أنت لحن لأحلي غنوة هو أيه في الدنيا يسوي.. ضحكة منك اعيش عليها".

الجدير بالذكر أن الاغنية اقتربت من المليون مشاهدة خلال يومين فقط من عرضها.