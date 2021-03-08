ثراء جبيل تكشف لـ دوت الخليج تفاصيل دورها في مسلسل ورق التوت

كشفت ثراء جبيل، لـ "دوت الخليج" تفاصيل دورها في المسلسل، وقالت: "أقدم شخصية فتاة تدعى سامية وهي فقيرة، تعمل في مترو الانفاق وتدرس التمثيل".
كما أضافت قائلة: "متحمسة جدًا للعمل في المسلسل، خاصة وأن هناك تفاعل كبير بيني وبين فريق العمل، وسعيدة بتكرار التجربة مع المخرج حسام علي، بعد النجاح الذي حققناه سويًا في مسلسل "الرحلة".
مسلسل "ورق التوت" بطولة الفنان شريف سلامة، بجانب ثراء جبيل وعدد أخر من النجوم، وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة ومن المقرر عرضه بعد شهر رمضان المبارك.
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