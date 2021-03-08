قصة بعد الفقدان لـ مسلم تريند رقم 4 على يوتيوب

تصدرت أغنية "قصة بعد الفقدان" للفنان مسلم تريند رقم 4 بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب". تقول كلمات الأغنية: "تعمل ليه لو قومت فجأه مش عارف نفسك انت مين .. طب اسمعوا وخدوا المفاجأه عن شاب عاش عمره حزين .. قام من نومه لسه بيفوق لقى جواب داخل صندوق .. بيقوله حبيبي اسف مش هقدر اكمل وانت بالشكل دا". قعد يركز في الصور لقى انه متجوز قمر .. بس الجميل عمره ما بيكمل سابت وباعت بسبب قدر .. قاعد جوه البيت موجوع .. بيفكر بقالع اسبوع". "قصة بعد الفقدان" كلمات والحان وتوزيع : مسلم، عازف أورج : حماده محفوظ & علاء محفوظ.

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