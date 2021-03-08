أنغام تفتتح أعمالها في 2021 بفيديو كليب أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق"

أنغام طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق" اليوم على قناتها بيوتيوب، في أول أعمالها الغنائية في عام 2021.

أنغام تطرح فيديو كليب "هو نفس الشوق"

وطرحت الفنانة أنغام أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "هو نفس الشوق" اليوم على قناتها بيوتيوب، وأعلنت عن الأغنية على انستقرام بمقطع منها وقالت:" هو نفس الشوق في قلبي وبحلاوته وبعذابه.. يظهر أن الشوق يا قلبي عمره ما يفارق صحابه.. شوفوا الكليب كامل على قناة أنغام الرسمية على اليوتيوب"، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي.

أنغام تفتتح أعمالها في 2021 بأغنية رومانسية

واختارت أنغام افتتاح أعمالها في 2021 بأغنية "هو نفس الشوق" بأجواء وكلمات رومانسية، وخطفت الأنظار بفيديو كليب والذي تألقت به أنغام بإطلالة جذابة، ولاقت الأغنية وإطلالتها تفاعلاً على مواقع التواصل بعد طرحها، وبعد فترة من تشويق أنغام للجمهور للأغنية الجديدة، والتي تفتتح بها أيضاً سلسلة أعمال غنائية في هذا العام ضمن ألبومها المصري الجديد والمتوقع ان يحمل عنوان "لم نفترق".

أنغام تعود للحفلات في 2021

وتستعد أنغام للعودة للحفلات الجماهيرية هذا الشهر، ونشرت مؤخراً بوستر حفلها الجديد في القاهرة في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية، وكشفت عن تفاصيل حفلها الجماهيري الأول بعد أزمة فيروس كورونا في القاهرة، وكذلك أول حفلاتها في القاهرة هذا العام، وعلقت على بوستر الحفل قائلة:" أنغام في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية بمركز المنارة يوم الجمعة 26 مارس"، وذلك بعد حفلها الأخير في الشارقة في رأس السنة، في افتتاح مسرح خورفكان.

وكانت أنغام قد شوقت الجمهور لأعمالها الجديدة هذا العام، ونشرت صور لها على انستقرام أثناء تسجيل أغانيها الجديدة في الاستديو، وقالت إنها تعمل على عدة مشاريع غنائية جديدة، وعلقت:" المتعة والشغف في حياتي الموسيقي الغناء"، ولكنها لم تكشف تفاصيل أعمالها الجديدة بعد أغنية "هو نفس الشوق" التي طرحتها اليوم، وكانت آخر أعمال أنغام العام الماضي في ألبومها الخليجي "مزح" وفيديو كليب أغنيتها "بحبك وبرتاحلك".