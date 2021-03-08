درة بالحجاب في البوستر الأول لمسلسلها "بين السما والأرض" مع هاني سلامة.. بالصورة

درة شوقت الجمهور لمسلسلها الجديد "بين السما والأرض" قبل عرضه في موسم رمضان المقبل، ونشرت صورة البوستر الرسمي الأول للمسلسل مع أبطاله وعلى رأسهم هاني سلامة.

درة بالحجاب في البوستر الرسمي لمسلسل "بين السما والأرض"

ونشر المنتج تامر مرسي صورة البوستر الرسمي الأول لمسلسل "بين السما والأرض" للفنانة درة وهاني سلامة، وشوق الجمهور للعمل وعلق على صورة البوستر قائلاً: "بين السما والأرض.. 15 حلقة جرعة مكثفة بدون مط وتطويل، قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ اللي لسه عايش وحاضر ومبدع.. المتحدة بترجع أمجاد الدراما المصرية لإن المشاهد المصري يستحق".

درة تشوق الجمهور لمسلسلها الجديد مع هاني سلامة

ونشر المخرج محمد العدل صورة البوستر وعلق عليها قائلاً:" بسم الله، المسلسل ١٥ حلقة، رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله يا كريم يارب"، وظهر على البوستر عدد من أبطال المسلسل بجانب هاني سلامة ودرة وعلى رأسهم يسرا اللوزي ونجلاء بدر ومحمد لطفي وأحمد بدير ومحمد ثروت ومحمود الليثي وغيرهم، ونشر الفنان هاني سلامة صورة أخرى لشخصيته في المسلسل وكشف عن ملامحها وإسمها "دكتور حميد سراج الدين".

درة تظهر بالحجاب في رمضان

وخطفت الفنانة درة الأنظار بعد الكشف عن الصور الأولى من المسلسل وصورة البوستر بعد ظهورها بالحجاب، ولاقت إطلالتها تفاعلاً من الجمهور والتي ستظهر بها في موسم رمضان المقبل، وتعود درة بمسلسل "بين السما والأرض" المكون من 15 حلقة إلى موسم رمضان، بعد مشاركتها العام الماضي في المسلسل التاريخي "الحرملك 2"، وكانت آخر أعمالها مؤخراً في مسلسل "إلا أنا" الذي قدمت به قصة بعنوان "من أول السطر".

وخطفت أيضاً الفنانة درة الأنظار في الفترة الماضية بعد زواجها من هاني سعد، وشغلا الجمهور برومانسيتهما في المناسبات التي ظهرا بها سوياً في الفترة الأخيرة، وأحدثها يوم الحب الشهر الماضي، ونشرا عدة صور من أجازتهما واحتفالهما بهذه المناسبة في دبي، ومن قبلها احتفال هاني سعد بعيد ميلاد درة، ويعتبر مسلسل "بين السما والأرض" هو أول أعمال درة بعد الزواج.