صور شام الذهبي تعلن ارتباطها للمرة الثالثة.. تعرفوا على عريسها الجديد

شام الذهبي استعرضت رومانسيتها مع خطيبها اليوم على انستقرام، وأكدت بذلك ارتباطها واستعدادها للزواج، بعد شهور من فسخ خطبتها التي أعلنت عنها الصيف الماضي.

رومانسية شام الذهبي وخطيبها

وفاجأت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، المتابعين والجمهور اليوم، بالكشف عن الصور الأولى لها مع خطيبها الجديد، ونشرت صور معه على ضفاف النيل بالقاهرة، واستعرضت رومانسيتها معه على أنغام أغنية والدتها الرومانسية "بين إيديك"، ونشرت صورة أخرى من قبل وهي تمسك يده في السيارة، وأكدت بذلك ارتباطها بعد فترة من التكهنات حول استعدادها للزواج.

شام الذهبي تكشف هوية عريسها الجديد

وكشفت شام الذهبي في الصور عن هوية عريسها الجديد، بعدما أشارت إليه في أحدى الصور على انستقرام، والذي تبين أنه يدعى أحمد هلال، ويعمل في مجال الاستثمار، ولكنها أخفت وجهه في الصور التي نشرتها على انستقرام، وأكدت أخبار ارتباطها للمرة الثالثة، وذلك بعد تصريحات والدتها أصالة مؤخراً في برنامج "سهرانين" عن استعدادها لزواج ابنتها من شاب تحبه ولكنها لم تكشف هويته أو تكشف تفاصيل خطبة ابنتها وزواجها.

شام الذهبي تعلن ارتباطها للمرة الثالثة

وكانت شام الذهبي قد احتفلت في شهر يوليو الماضي بخطبتها من طبيب شاب يدعى معتز نصير، ونشرت عدة صور وقتها من حفل الخطوبة والذي تم بحضور أفراد العائلة في القاهرة، ولكنها فاجأت الجمهور بعد الخطبة في شهر سبتمبر الماضي بحذف صورها مع خطيبها وصور حفل خطوبتها، ولم تعلق على الأمر وهو ما أثار التكهنات حول فسخ خطوبتها، قبل أن تؤكدها مؤخراً بنشر صورها مع خطيبها الجديد.

وبذلك تعلن شام الذهبي ارتباطها للمرة الثالثة، بعدما تزوجت من قبل من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر وذلك في عام 2014 لكن انتهت العلاقة بينهما بالطلاق بشكل رسمي في صيف عام 2018، وتفرغت شام الذهبي في الفترة الأخيرة للتواجد مع والدتها ومساندتها ونشر صورها وفيديوهاتها معها، وذلك لدعمها بعد أزمة طلاق والدتها من المخرج طارق العريان، والتي تسببت في دخول والدتها في مرحلة صعبة، وكشفت عنها في تصريحاتها ولقاءاتها الإعلامية الأخيرة.