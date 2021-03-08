تعرفوا على أبناء النجوم المشاركين بمسلسلات رمضان 2021 وأبرزهم نجل خالد النبوي

موسم دراما رمضان 2021 يبدو بأنه سيكون بنكهة مختلفة لهذا العام حيث أعلن عدد من ابناء النجوم عن مشاركتهم في الأعمال الدرامية التي ستعرض في الماراتون الرمضاني، بينهم من يشارك بتجربته التمثيلية لأول مرة في مفاجأة للجمهور كنجل عابد فهد وابنة عاصي الحلاني، وبينهم من يكرر تجربة سابقة له كنجل مصطفى قمر، فتعرفوا معنا على التفاصيل.

نجل مصطفى قمر في مسلسل "فارس بلا جواز"

الفنان مصطفى قمر الذي يعود الى الدراما التلفزيونية بعد غياب عنها لحوالي 11 عام، كشف عن مفاجأة أخرى من خلال مشاركة نجله تيام في مسلسله "فارس بلا جواز" المقرر عرضه في رمضان 2021.

ونشر مصطفى قمر عبر حسابه على انستغرام صورته مع نجله البكر تيام من كواليس التصوير، وأشار الى ان الأخير سيكون مفاجأة العمل وأنه سيظهر كضيف شرف في حلقتين حيث كتب :"مفاجأة تيموووووووو منور في فارس بلا جواز، من ضيوف المسلسل، حبيبي يا تيمو الحلقتين بتوعك عسل استنوه في رمضان بإذن الله".

ولا تعد هذه التجربة الأولى لتيام مصطفى قمر انما سبق وأن شارك بتجارب تمثيلية متعددة وآخرها كان مع الفنانة يسرا في مسلسل "خيانة عهد"

مسلسل "فارس بلا جواز" من إنتاج شركة تياترو للمنتجة رانيا الجيد وشركة one للمنتج عصام كفافي، ويشارك في بطولته طارق عبد العزيز ومحمد ثروت وطارق الأبياري وسليمان عيد وصلاح عبد الله وأوس أوس وبيومي فؤاد وغيرهم ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.

نور خالد النبوي في مسلسل "الاختيار"

نجل الفنان خالد النبوي، نور النبوي، يخوض لأول مرة أولى تجاربه في عالم التمثيل من خلال مسلسل الاختيار 2، وترددت المعلومات المتداولة بأن نور النبوي سيجسد في أحداث المسلسل شخصية الضابط "أحمد شوشة"، والذي يلقب بأسد الصحراء.

يشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" نخبة كبيرة من النجوم وأبرزهم: كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، وغيرهم والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، ويحمل العمل اسم "رجال الظل" حيث يلقى الضوء على بطولات جديدة لعناصر الشرطة المصرية في مواجهة الإرهابيين.

ابنة لقاء سويدان في مسلسل "ولاد ناس"

ابنة لقاء سويدان، جومانة فؤاد تعود مجددا الى عالم التمثيل بعد تجربتها الأولى الناجحة قبل حوالي 3 أعوام في مسلسل "ضد مجهول" مع النجمة غادة عبد الرازق.

وكشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن هذه المفاجأة عبر تدوينة نشرتها عبر حسابها على الفيسبوك حيث نشرت صورتها برفقة جومانة فؤاد وعلقت قائلة :"جومانا .. بنتي في مسلسل "ولاد ناس".

يذكر ان جومانة فؤاد كان قد تم اختيارها كأفضل وجه جديد للعام 2018 بعد مشاركتها في مسلسل "ضد مجهول"، لكنها توقفت مؤقتا عن التمثيل بغية استكمال مرحلتها الدراسية الاعدادية.

مسلسل "ولاد ناس" من المقرر عرضه في رمضان 2021 و يشارك فى بطولته نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، ناصر سيف ، صفاء الطوخي ، أحمد وفيق، وفاء صادق، لقاء سويدان وغيرهم وهو من سيناريو وحوار وإخراج هانى كمال.

نجل عابد فهد في مسلسل "35 جرام"

الطفل تيم فهد نجل النجم السوري عابد فهد من مفاجآت دراما رمضان ايضا حيث يخوض تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مشاركة والده بمسلسله الرمضاني " 350 جرام " المقرر عرضه في دراما رمضان 2021.

وكشف عابد وزوجته الإعلامية زينة يازجي ونجلهما تيم في مقابلة لبرنامج " et بالعربي " عن تفاصيل هذه المشاركة حيث قال تيم إنه سيؤدي دور والده في الصغر ولفت إلى أنه يشبه والده عندما كان صغيراً.

وقال تيم فهد إنه يتمنى أن يصبح ممثلاً عندما يكبر ولكن ليس في الدراما العربية وإنما في " هوليوود " وأنه يحب أدوار الأكشن والكوميديا، كما لفت الى أنه يحب أن ينادوه باسم تيم فهد وليس تيم عابد فهد لأنه يحب ان يقدم نفسه بنفسه .

ماريتا الحلاني في مسلسل "عشرين عشرين"

الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، تنضم للقائمة ايضا وتدخل عالم التمثيل لأول مرة بعد دخولها عالم الغناء قبل سنوات قليلة، وستطل ماريتا من خلال مسلسل" 2020" مع النجمين نادين نجيم وقصي خولي.

مسلسل "2020" من إنتاج شركة الصباح وتم الاعلان عن موعد عرضه في رمضان 2021 ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية والسورية.