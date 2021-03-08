وبالرغم أن الفنان عبد الفتاح القصرى فنان كوميدى وصنع الابتسامة على شفاه جمهوره الا أن نهايته كانت مأساوية جدا حيث تزوج من فتاة صغيرة فى السن.
وتحكمت تلك الفتاة فى حياة القصري، في آخر أيامه ومنعت الجميع عنه، وفقد القصرى بصره وهو على خشبة المسرح وتم احتجازه في المستشفى وتركته زوجته وهربت مع شاب صغير فى السن كان يرعاه القصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى وفاة عبد الفتاح القصري.. قصة هروب زوجته مع ابنه بالتبني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.