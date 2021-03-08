دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ياسمين_علي بعد طرح أغنيتها الجديدة "نفسي تعرف".
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "احلي واحدة بتغني في جيلها واللي#ياسمين_علي " و "حاجة محترمة بعيد عن الخبط والرقع بتاع اليومين دول #ياسمين_علي".
وقال آخرون "ياسمين الكليب كله رائع بجد والله
" ياسمين_علي #نفسي_تعرف شابوا ليكي ياسمين
و"روووعة يا ياسمينا#ياسمين_علي #نفسي_تعرف
وتقول كلمات الأغنية " ياليل ياليل ياليل.. نفسي تعرف انك انت .. كل حاجه نفسي فيها انت غنوة جميلة.. صوتي.. نفسه يعلي ويعلي بيها انت كلمة حب حلوة.. أنت لحن لأحلي غنوة هو أيه في الدنيا يسوي.. ضحكة منك اعيش عليها".
الجدير بالذكر أن الاغنية اقتربت من المليون مشاهدة خلال يومين من عرضها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسمين علي تواصل تصدرها تويتر بعد طرح "نفسي تعرف" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.