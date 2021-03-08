ياسمين علي تواصل تصدرها تويتر بعد طرح "نفسي تعرف"

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ياسمين_علي بعد طرح أغنيتها الجديدة "نفسي تعرف".



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏احلي واحدة بتغني في جيلها واللي#ياسمين_علي " و "‏حاجة محترمة بعيد عن الخبط والرقع بتاع اليومين دول ‎#ياسمين_علي".

وقال آخرون "‏‎‎ياسمين الكليب كله رائع بجد والله

‎" ياسمين_علي #نفسي_تعرف شابوا ليكي ياسمين

و"‏‎‎روووعة يا ياسمينا#ياسمين_علي #نفسي_تعرف

وتقول كلمات الأغنية " ياليل ياليل ياليل.. نفسي تعرف انك انت .. كل حاجه نفسي فيها انت غنوة جميلة.. صوتي.. نفسه يعلي ويعلي بيها انت كلمة حب حلوة.. أنت لحن لأحلي غنوة هو أيه في الدنيا يسوي.. ضحكة منك اعيش عليها".

الجدير بالذكر أن الاغنية اقتربت من المليون مشاهدة خلال يومين من عرضها.