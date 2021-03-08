خالد أنور يروح للمسلسل الرمضاني "النمر"

شارك الفنان الشاب خالد أنور، متابعيه عبر "إنستجرام" بوستر مسلسل "النمر" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

وظهر خالد أنور، بالبوستر رفقة محمد عادل امام ومحمد مهران ومؤمن نور ومحمود حافظ وعلق قائلا: "#النمر #رمضان٢٠٢١ #حسن_عنتر_الحلق #خالد_انور.

مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

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