محمد هاني يهنئ طاهر محمد طاهر بعيد ميلاده

حرص محمد هاني لاعب النادي الأهلي، على تهنئة صديقة بالفريق طاهر محمد بعيد ميلاده.

ونشر محمد هاني عبر استوري بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة ل طاهر وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد".

قدم النادي الأهلي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تهنئة خاصة للاعب طاهر محمد طاهر، بمناسبة عيد ميلاده ال24. وشاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صورة له بقميص النادي، وكتبت: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا طاهر محمد طاهر، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

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