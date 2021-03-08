شاهد.. راغب علامة: كورونا مؤامرة شريرة وراءها قوة اقتصادية عظمى

كشف الفنان راغب علامة، عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا، موضحا أن لديه صديق يعمل طبيب في الولايات المتحدة أبلغه بأن الجميع سيصاب بكورونا.

وقال "راغب علامة" خلال برنامج "يوم ليك" تقدمه الإعلامية سمر يسري على قناة "الحياة" إن فيروس كورونا مؤامرة، مضيفا أن فيروس كورونا تم تصنيعه كفيروس جرثومي مثله مثل باقي الحروب النووية، وهذا ما شاهدناه في المسلسلات والأفلام زمان حول الحروب الفيروسية.

وأشار "راغب علامة" إلى أن هناك سلاح جرثومي نزل على الكرة الأرضية، ليس فيروس طبيعي، مؤكدا أن فيروس كورونا هو عمل أشرار لصالح قوة اقتصادية كبير لهدف مصالحهم حتى لو على حساب موت الملايين و المليارات من الشعوب.

وأردف قائلا : "لدي رأي سياسي ولكن لا اريد ان افصح عنه" ، مؤكدا أن جائحة كورونا هي مؤامرة شريرة وراءها قوة اقتصادية عظمى من أجل السيطرة على الاقتصاد والعالم، ولا احد يعلم مدى نتيجتها لانها قلبت كل الموازين ولكن البقاء للاقوى.