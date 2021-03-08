فيديو نوال الزغبي تحكي معاناتها بعد الطلاق:"تشوه وجهي دمرني نفسياً وكنت أغار من نجوى كرم"

نوال الزغبي حلت ضيفة على برنامج "بصراحة مع" للإعلامي نيشان على قناة mbc، وتطرقت لعدة أمور حول حياتها الفنية والشخصية، وكشفت عدة أمور لأول مرة مثل معاناتها بسبب خطأ طبي تسبب في تشوه لوجهها.

نوال الزغبي تحكي معاناتها بعد الطلاق

وقالت نوال الزغبي في برنامج "بصراحة مع" إن من الصفعات التي تعرضت لها في حياتها كانت بعد الطلاق، لأن زوجها السابق كان مدير أعمالها، وأصبح هناك انقسام بين المحيطين بها وهناك من ابتعد عنها وهناك من اقترب، وكذلك انشغل البعض بالتفكير في استمرارها بدونه، وقالت إن هذا الأمر كله خطأ منهم، وأضافت إنها كانت دائمة بصورة القوية لأن بداخلها ممنوع أن تسقط أو يراها أحد تبكي.

نوال الزغبي تكشف تفاصيل تعرضها لخطأ طبي في وجهها

وأضافت نوال الزغبي في البرنامج إن الصفعة الثانية التي تعرضت لها في حياتها، هو الخطأ الطبي الذي تعرضت له في وجهها، وتسبب في غيابها ع الأضواء لمدة عام ظلت به في المنزل ولا ترى أحد، وحكت تفاصيل القصة وقالت إنها وضعت دواء على وجهها سبب لها مضاعفات والتهابات، واستيقظت من النوم ورأت وجهها بعدما تعرض للتشويه بسببه، ولم تتمالك دموعها عندما رأت وجهها.

وقالت نوال الزغبي إن أكتر ما كان يحزنها أيضاً وقتها عندما يقول لها أحد إنها أجرت عملية تجميل في وجهها، وترى إنها لا تحتاج إليها من الأساس، وأضافت إنها دمرت نفسياً بسبب هذه الأزمة، ولكن بداخلها كانت تشعر إنها لم تنتهي وأن تلك مرحلة وستنتهي، وكان لديها أمل إنها ستنسى كل هذه المرحلة في يوم من الأيام.

نوال الزغبي تكشف غيرتها السابقة من نجوى كرم

وحكت نوال الزغبي في البرنامج عن شعورها بالغيرة من صديقتها الفنانة نجوى كرم في فترة التسعينيات، وقالت إنها شعرت بالغيرة منها لأن هناك كانت منافسة شريفة وقوية بينهما، وكانت تشعر بالغيرة عندما يطلبون نجوى كرم في الحفلات أو المهرجانات ولا يطلبوها، وقالت إنها تحب نجوى كرم قبل أن تصبح صديقتها وتستفزها ووصفتها بـ"الوحش على المسرح".

وقالت نوال الزغبي إن نجوى كرم تعجبها كفنانة لأنها فنانة متكاملة من كل النواحي، وتفاعلت نجوى كرم مع تصريحات نوال الزغبي في البرنامج وتغزلت بها على تويتر وقالت:"بالتسعينات كانوا الناس بيتغنوا بجمالك وهضامتك.."، ووصفتها بالنجمة الحقيقية وليست كذبة.