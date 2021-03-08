ابنة يوسف شعبان الكبرى "سايناي" تكشف أسرار جديدة عن والدها في أول ظهور إعلامي..بالفيديو

ابنة يوسف شعبان الكبرى"سايناي"، ظهرت للمرة الأولى في وسائل الإعلام الليلة، لأول مرة في حياتها، وحلت ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وكشفت عدة أسرار عن والدها الراحل وعن أسرتها في تصريحاتها بالبرنامج.

أول ظهور إعلامي لابنة يوسف شعبان الكبرى "سايناي"

وقالت سايناي يوسف شعبان إنها قررت الظهور في الإعلام بسبب اكتشافها الحب الكبير لوالدها من الجمهور بعد وفاته، لذلك لبت النداء من أجل والدها وجمهوره وحبهم له، ولأن والدها يستحق الحديث عنه، وأضافت إن زوجته الحالية أولى بالظهور والحديث عنه بدلاً منها، ولديها 3 أخوات من والدها، وهم من عاشوا مع والدها أكثر منها خاصة في حياته الأخيرة، وذلك بسبب ظروف سفرها مع والدتها إلى الخارج.

ابنة يوسف شعبان تكشف تفاصيل أيامه الأخيرة

وأضافت سايناي يوسف شعبان إنها عادت من السفر من أجل زيارة والدها عندما عرفت إنه أصيب بكورونا، ولكنها لم تستطع رؤيته في المستشفى، وكانت آخر لقاء معه في لبنان وقت تصوير مسلسله وأوصاها على نفسها في آخر حديث له معها، وكشفت عن سبب تسميتها "ٍسايناي"، نسبة إلى سيناء لأنها ولدت في شهر أكتوبر عام 1973.

ابنة يوسف شعبان تحكي أسرار جديدة عن حياة والدها

وحكت سايناي عن قصة حب والدها يوسف شعبان لوالدتها ابنة الأميرة فوزية، ابنة الملك فؤاد، وقالت إن أسرتها رفضت زواجهما في البداية بسبب فارق العمر بينهما قبل أن تنجح قصة حبهما في النهاية وتكلل بالزواج في بداية السبعينيات، ولكنهما انفصلا بعد عامين ونصف من الزواج، وأشارت إلى ان سبب الانفصال بسبب الاختلاف الكبير بينهما ولعدم قدرتها على التأقلم مع حياته الفنية.

وحكت سايناي عن تفاصيل علاقتها بأخوانها من والدها يوسف شعبان، وقالت إن والدها شعر بالراحة والحب في زيجته الأخيرة، وأن علاقتها بأخوانها جيدة ولكنها كانت بعيدة عنهم بسبب تواجدها مع عائلة والدتها في سويسرا، وأضافت إن والدتها تزوجت بعد الانفصال عن يوسف شعبان، لذلك انتقلت للعيش مع جدتها الأميرة فوزية في الخارج، واختتمت سايناي يوسف شعبان حديثها في البرنامج بطلب من الجمهور بالدعاء لوالدها الراحل.