Netflix تشترى فيلم كريستيان بيل الجديد مقابل 55 مليون دولار

يجتمع النجم العالمي كريستيان بيل مع مخرج "Hostiles" سكوت كوبر في فيلم رعب جديد، حيث أتمت Netflix صفقة كبيرة أخرى في سوق الأفلام الأوروبية، واشترت حقوق فيلم The Pale Blue Eyeبـ 55 مليون دولار

يركز فيلم The Pale Blue Eye على محاولة لحل سلسلة من جرائم القتل التي وقعت في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت عام 1830، وكريستيان بيل الحائز على جائزة الأوسكار يجتمع مرة أخرى مع سكوت كوبر، مخرج فيلم 2017 Western Hostiles، حيث يلعب دور المحقق المخضرم الذي يحقق في جرائم القتل، بمساعدة طالب شاب سيصبح لاحقًا المؤلف المشهور عالميًا، إدجار آلان، والفيلم مقتبس من رواية لويس بايارد التي تحمل الاسم نفسه.

وكان قد كشف موقع hollywoodreporter أن ميزانية فيلم "Malcolm & Marie"2.5 مليون دولار، في حين تم بيعه، لشبكة Netflix، مقابل 30 مليون دولار، والفيلم طرح امس الجمعة وهو بطولة زيندايا وجون ديفيد واشنطن، وقد تألق النجمان في مشاهد رومانسية خلال المقطع الدعائي للفيلم، وفقا لما ذكره موقع " variety".

وفيلم "Malcolm & Marie" بطولة واشنطن الذي يلعب دور مخرج سينمائي وزيندايا في دور صديقته، وقد سلط المقطع التشويقي على محادثات النجمين فيما يتعلق بعلاقاتهما السابقة، ومن المقرر عرض الفيلم في 5 فبراير المقبل.

واستحوذت شبكة Netflix على فيلم Malcolm & Marie مقابل 30 مليون دولار، وكان الفيلم من أوائل الأفلام التي تمت كتابتها وتصويرها أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد اتخذ فريق الإنتاج احتياطات كبيرة لحماية طاقم العمل من "كوفيد 19".

ويمكن اعتبار "Marie & Malcolm" أول فيلم روائي يتم إنتاجه خلال مرحلة الحجر الصحي، وتم تصوير الفيلم بين 17 يونيو والثاني من يوليو 2019 في Caterpillar House.

يذكر أن طاقم العمل الفيلم التزم بارتداء الأقنعة والإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الجسدي خلال تفشي فيروس كورونا أثناء تصوير الفيلم، بالإضافة إلى الإقامة في مساكن منفصلة، لحماية أنفسهم من الفيروس التاجي الذي انتشر في العديد من بلدان العالم.