اليوم.. عيد ميلاد سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

يحل اليوم الإثنين عيد ميلاد النجمة سمية أيوب، حيث إنها من مواليد 8 مارس ولدت في حي شبرا تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وتتملذت على يد الفنان المسرحي زكي طليمات، بلغ رصيدها على المسرح خلال مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها: "رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية".

رغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنه كانت لها مشاركات عديدة في السينما والتليفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها "أرض النفاق، فجر الإسلام، مع السعادة، بين الأطلال"، وقدمت العديد من المسلسلات البارزة من أهمها "الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية".

وعملت سميحة أيوب مديرا للمسرح الحديث والمسرح القومي، وتم تلقيبها بـ"سيدة المسرح العربي"، وحرصت على أن تخوض تجربة الإخراج المسرحي مرتين وهم في مسرحية "ليلة الحنة، ومقالب عطيات".