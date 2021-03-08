فيديو روان بن حسين تناقش قضية العنف الزوجي بأولى أغنياتها "كان ياما كان" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

روان بن حسين الفاشينيستا الكويتية، حرصت على الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم 8 مارس، بطريقة مختلفة، حيث فاجئت متابعيها بإطلاق أولى أغنياتها بعنوان "كان ياما كان" والتي كانت قد مهدت إليها مؤخرًا عبر حساباتها الرسمية.

روان بن حسين تحتفل بيوم المرأة العالمي على طريقتها

روان بن حسين قررت أن توجه رسالة إلى نساء العالم في يوم المرأة العالمي من خلال الأغنية التي طرحتها باللهجة المصرية وتحدثت من خلالها عن قضية العنف الزوجي ضد المرأة، حيث جسدت خلال الأغنية دور امرأة يتم تعنيفها على يد زوجها الذي كان عطوفًا ورومانسيًا معها في البداية، لكنها تعود لتواجه هذا العنف، لتساند بذلك العديد من النساء اللاتي كن ضحية للتعنيف.

تفاصيل أول أغنيات روان بن حسين

ولاقت مفاجأة روان بن حسين لجمهورها، تفاعل عدد كبير من النجوم الذين هنأوها بعملها الجديد وعبروا عن إعجابهم بتلك التجربة، ومنهم سلمى أبو ضيف ومهيرة عبد العزيز وغيرهم. أغنية "كان ياما كان" من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، والكليب من إخراج ريشا سركيس وتقول كلمات الأغنية: "في أو مافيش دي حاجة ماتخصنيش اتعودت انا ماشتكيش وماقولش حاجة عني.. كان ياما كان كنت بحكي لك زمان قلبي موهوم بالأمان بعلن دلوقتي إني.. بتخلى انا عن أي حاجة كانت ربطاني بيك والله ما هيصعب عليا الدمعة اللي في عينيك وبحق مانا ضيعت عمري ووقت كبير عليك بدعي يارب اشوف في يوم اللي فيا فيك".

روان بن حسين تحترف الغناء

الجدير بالذكر أن روان كانت قد كشفت مؤخرًا عن بداية تحضيراتها النهائية من أجل إصدار أولى الأغاني بصوتها حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة من داخل الاستديو الذي بدأت فيه بروفات أغنيتها الجديدة، وأكدت الفاشينيستا الكويتية أنها تعيش أسعد أيام مسيرتها المهنية حسب وصفها، لافتة إلى أن الموسيقى كانت الونيس الوحيد لها خلال الفترة الماضية.

وتحدثت روان من قبل أيضًا عن استعدادها لدخول عالم الغناء بشكل احترافي، حيث أوضحت أنها بدأت التجهيز لهذه الخطوة وبدأت مرحلة التدريب من أجل أن تظهر بأفضل شكل، قبل أن تفاجئ الجمهور بطرح الأغنية رسميًا منذ ساعات تزامنًا مع يوم المرأة العالمي.