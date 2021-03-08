عريس زارا البلوشي يطلب منها تغطية وجهها كي لا تحرجه أمام الناس..والنجمة تؤكد:"أنا الزوجة الثانية"

زارا البلوشي أثارت في الفترة الأخيرة حالة من الجدل وتحديدا بعد إعلان زواجها بشكل رسمي حيث طرح الجمهور العديد من التساؤلات حول السبب في عدم ظهور زوجها معها، مما جعل الفنانة ترد وتكشف ملعومات جديدة عن زواجها.

سبب عدم ظهور زوج زارا البلوشي معها في صور حفل الزفاف

زارا البلوشي الفنانة العمانية نشرت عبر حسابها على "سناب شات" ردا على التساؤلات التي يطرحها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان زواجها، ولماذا لا تظهر مع زوجها بشكل رسمي، بل أن بعض من الجمهور ردد أن الفنانة لم تتزوج وما قامت به نوع من الدعاية مما جعل زارا البلوشي تنفى وتؤكد أنها تزوجت بالفعل وتوضح سبب عدم ظهور زوجها معها في جلسة التصوير الخاصة بحفل الزفاف، كما أكدت أنها زوجة ثانية.

فقالت زارا البلوشي: "البعض يتحدث عن عروس بدون عريس فأنا لست مريضة لكي أعلن زواجي بدون أن اتزوج بالفعل، كنت اعتقد أن إعلان زواجي سوف يريح البعض، أنا متزوجة من شخص لديه زوجة أولى وأنا الزوجة الثانية، أما بالنسبة لظهوري بفستان الزفاف بدونه فهذا يرجع لرفضنا نشر صورنا على وسائل التواصل الاجتماعي بينما التقطنا العديد من الصور التي سوف نحتفظ بها في ألبوم ذكرياتنا".

زارا البلوشي: "زوجي طلب مني تغطية وجهي في الأماكن العامة"

زارا البلوشي أكدت أنها ظهرت مع زوجها في العديد من الأماكن العامة لكنها واجهت العديد من المواقف المحرجة بسبب رغبة الجمهور التقاط الصور معها مما يتسبب في تعطيل خططها دوت الخليج وزوجها فقررت بعد طلب منه أن تغطي وجهها فقالت زارا البلوشي: "زوجي ظهرت معه في العديد من الأماكن العامة والبعض شاهده فلست متزوجة من دمية، أنا في البداية لم أكن أغطي وجهي أثناء وجودنا في هذه الاماكن لكن بعض المواقف التي حدثت وتحديدا من الجمهور جعلته يطلب مني أن أغطي وجهي نظرا لأن الجمهور عندما يراني يأتي ويطلب التقاط الصور وأنا في الحقيقة لا ارفض واستجيب لطلباتهم مما يعطلني كثيرا".

زارا البلوشي تعجبت كذلك من حديث البعض عن سبب تواجد شقيقتها معها في حفل الزفاف فقالت: "البعض يطرح الأسئلة حول سبب وجود أختي معي في حفل الزفاف، أنا طلبت منها أن تتواجد معي، وطبيعي أن تتواجد أختي في يوم مثل هذا".

زواج زارا البلوشي للمرة الثانية

زارا البلوشي كشفت في نهاية شهر فبراير الماضي عن زواجها بشكل رسمي وشاركت جمهورها بمجموعة صور بفستان الزفاف في الوقت الذي واصلت فيه إخفاء هوية عريسها، وأقيم حفل الزفاف في نطاق عائلي، وظهرت زارا البلوشي بمفردها في الصور التي نشرتها من تجهيزات حفل الزفاف، وكانت زارا البلوشي قد أعلنت زواجها منذ أسابيع من خلال ردها على تغريدات بعض متابعيها والذين وجهوا لها رسائل تهنئة على "تويتر"، وأكدت أخبار زواجها بردها على رسائلهم ولكنها لم تكشف أي تفاصيل أخرى.

وكانت زارا البلوشي قد اعلنت انفصالها عن زوجها السابق المخرج السعودي سمير عارف في 2019، وذلك بعد زواجهما في عام 2014 بعد قصة حب جمعتهما ولم يرزقا بأطفال.