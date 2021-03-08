سميحة أيوب تحتفل بعيد ميلادها الـ89 وتعود للوقوف على خشبة المسرح .. فيديو

النجمة سميحة أيوب قالت بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها :"أحب جميع أدواري والمسرح عشقي الأول"، حيث أكدت الفنانة سميحة أيوب، أنها تحب جميع الشخصيات التي قدمتها، وأنها تفخر بالعمل مع جميع زملائها، وذلك بحسب ما جاء في بيان رسمي، حيث قامت الفنانة سميحة أيوب بعمل مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز" المصرية.

وتابعت النجمة البالغة من العمر 89 عاما، للبرنامج الذي احتفلت خلال مداخلتها به بعيد ميلادها، أنها تتابع بسعادة بالغة تداول بعض أدوارها وكلماتها في الأعمال على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة الأمر بأن "أديت شيء بصدق فكل اللي طالع من القلب بيدخل القلب برضه".

وتابعت سميحة أيوب أنها عملت مع فنانين كثر وتكون سعيدة حين تكون وسط زملائها خاصةً وأنها لم ترى من أي أحد منهم "حاجة سخيفة"، بل وجدت من جانبهم كل احترام وحب، ولهذا لا تستطيع أن تحدد شخصًا معينًا سعدت بالعمل معه لأنها قابلت العديد من الشخصيات الطيبة والموهوبة والمبدعة خلال مشوارها الفني. شددت الفنانة على أنها لازالت تعشق المسرح وهو "عشقها الأول" وأمر مُرسخ في وجدانها، موضحةً أنها انضمت مؤخرًا إلى فريق عمل مسرحية "ألمظ وسي عبده" وذلك بعد غياب عن خشبة المسرح لمدة 11 عامًا. دعت الفنانة الله تعالى أن يزيح عن العالم غمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن يحل السلام مرة أخرى وأن نعيش مستقرين ونُحب بلدنا.