النجمات يحتفلن بـ يوم المرأة العالمي 2021 ويوجهن رسائل محفزة لها :"كوني مصدر قوّة وصانعة أمل"

يوم المراة العالمي يأتي وقعه مميزاً مع حلول 8 مارس خاصة بين النجمات اللواتي يتسابقن للإحتفال بهذه المناسبة السعيدة وتوجيه النصائح المحفزة لجميع النساء، فضجت العديد من حسابات السوشيال ميديا للنجمات بأجمل عبارات المعايدة للمرأة العربية في يومها، واختارت بعض النجمات كذلك الاحتفال بهذا اليوم بجلسات تصوير مميزة.

جمعنا لكم ابرز معايدات النجمات واحتفالاتهن بمناسبة اليوم العالمي للمراة 2021.

اليسا

النجمة اللبنانية اليسا اختصرت المرأة بأجمل المفردات المبهجة بمناسبة يومها العالمي، فغردت قائلة :" "أمام كل رجل عظيم أنثى، الثورة أنثى،الحرية أنثى، العدالة أنثى، الحياة أنثى، الجنة أنثى، الأبتسامة أنثى، الصحة أنثى، الشمس أنثى، الانثى دوت الخليج جمال هذا الكون،كوني أمرأة، كوني أنثى".

شكران مرتجى

النجمة السورية شكران مرتجى وجهت تحية كبيرة للمرأة في عيدها خاصة المرأة الأم والمراة المهمشة فكتبت عبر حساباتها على السوشيال ميديا :" في يوم المرأة العالمي، تحية لكل إمراة لا تعلم أن هناك عيداً يحتفل بها اليوم، تحية لكل إمرأة تقبع في ركن بعيد تحضن حزنها وتبكي تحية لنساء يقبعنَ في زوايا الذاكرة، تحية لكل النساء في أمي..".

نسرين طافش

النجمة نسرين طافش خضعت لجلسة تصوير مميزة في اليوم العالمي للمرأة واطلت بفستان أحمر وهي تحمل الورود ودعت جميع النساء الى الاستمتاع بالحياة والنجاح وقالت في رسالتها للمرأة: "اشرقي و املأي الدنيا حبًا و بهجة .. فأنت أقوى مما اخبروكي أو برمجوكي .. أنت نور الجمال و اللطف و الوعي في هذا الكون .. عيشي كما تشتهي روحك السامية .. اضحكي .. ارقصي .. تعلمي .. انجحي .. و أحبي نفسك أولًا" وختمت تغريدتها قائلة :"أمهاتي أخواتي صديقاتي .. كل عام و انتن بخير".

نادين نسيب نجيم

النجمة اللبنانية نادين نجيم توجهت برسالة ملهمة لكل النساء العربيات وحثتهن على تحدي جميع الظروف الصعبة وبأن يكن أقوياء بدون انتظار أحد، واستعانت نادين نجيم بتجربتها المريرة التي نجت فيها من انفجار بيروت لكنها اصيبت بوجهها جراء الإنفجار ونشرت صورة لها بالندوب على وجهها في رسالة ملهمة منها للنساء فكتبت قائلة :"المرأة القوية قادرة على تحدي ظروف الحياة القاسية، لتبقى صامدة طوال الوقت، فهي تصنع سعادتها بنفسها دون انتظار لأحد"

نادين نسيب نجيم دعت كذلك المرأة بأن تتسلح بالإبتسامة الدائمة لهزم أي ظروف صعبة واضافت :"المرأة التي لا تنتظر التقييم من أي شخص مهما كان، دوت الخليج أقوى كائن على وجه الأرض. ابقي قوية حتى يتعجب من حولك من قدرتك على إبقاء الابتسامة على وجهك رغم ما يحدث".

كما وجهت تحية للمرأة اللبنانية "على قوتها وعزيمتها وصمودها بظل كل ما يحدث في لبنان وتحية للمرأة العربية لانها قادرة على التنفيذ واتخاذ القرارات في شتّى المجالات. رأيتها في الصفوف الأولى فكانت كالقائد لمن حولها ورأيتها في الصفوف الأخيرة فكانت كالحارس لعائلتها ... ورأيتها في المنتصف فكانت التوازن بين عقلها وقلبها".

منة فضالي

الفنانة المصرية منة فضالي توجهت برسالة طويلة للمرأة في يومها العالمي، وأرفقتها بجلسة تصوير لها، وكتبت قائلة :"في اليوم العالمي للمراة اتقدم لجميع نساء العالم باجمل التهاني واطيب الامنيات تحيه لكل امراة قدمت ومازالت تقدم كل الحب تحيه لكل امراة وكل ام مضحيه تحيه لكل امراة واعيه لمكانتها في المجتمع تحيه لكل امراة عامله وربه منزل علي جميع ما تقدمه من تربيه ومسؤولية".

هيفاء وهبي

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي احتفلت بمناسبة يوم المراة العالمي ودعتها لأن تكون قوية وصعبة الانهزام امام الظروف الصعبة فغردت قائلة :"كوني كما تحبين دائماً، رائعة ومختلفة وصعبة الكسر... كل عام وانتِ مصدر قوّة وصانعة أمل".

شذى حسون

الفنانة العراقية شذى حسون نشرت صورة لها وهي تقرأ احد الكتب وعايدت المرأة قائلة :"صديقات السهر .. سيدات الحب .. حاملات الوجع .. و تاج للصبر .. كل عام و أنتي امرأة".

انجي علاء

الكاتبة المصرية انجي علاء زوجة النجم يوسف شريف غردت بمناسبة يوم المرأة العالمي قائلة :" تحية لكل سيدة تحارب من أجل تحقيق كيانها واحترام أحاسيسها، تعمل من أجل استقرار بيتها او استكمال دراستها او اتقان عملها، فهي تحارب من اجل البحث عن ذاتها، وصى عليكِ الرسول ص بالخير فلا تستسلمي، كلنا نحارب وكلنا معكِ ..كل سنة وكل سيدة مجبورة الخاطر".