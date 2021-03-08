ظافر العابدين يتحدث بالفيديو عن سبب اتجاهه للإخراج رغم نجوميته الكبيرة كممثل

ظافر العابدين ظهر بلوك جديد مع المذيعة لميس الحديدي وكشف أسباب إقدامه على الاخراج علق الفنان التونسي ظافر العابدين على خوضه لأول تجربة إخراج للفيلم التونسي "غدوة"، حيث ظهر بلوك جديد وشارب ولحية وطريقة تصفيف مختلفة للشعر، مؤكدًا أن هذا "لوك" الفيلم وسيتم بدء التصوير خلال يومين وأنه متحمس جدًا لخوص التجربة.

حيث تحدث عن أسباب خوضه تجربة الإخراج رغم كونه نجم ناجح عالميًا وإقليميًا، وذلك في تصريحات عبر تطبيق "زووم" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" المصرية، وقال النجم التونسي ظافر العابدين، بحسب ما جاء في بيان رسمي للبرنامج :"هو حلم انتظرته كثيرًا وكنت في انتظار المنتج المناسب وأشعر الآن أن ذلك سيتحقق في فيلم غدوة خاصة بعد تجربتي الطويلة في التمثيل والتي اكسبتني رؤية ومهارة وخاصة مع توافر السيناريو والقصة".

وتابع:"صحيح أنا في حالة غرام وحب للتمثيل لكن تجربة الاخراج مختلفة كون المخرج يملك عناصر القصة والعمل وهنا يختلف دور المخرج عن صاحب الدور إذا كان ممثلاً حيث يخضع الأخير لرؤية المنتج والمخرج لكن المخرج يكون صاحب الفكرة وهذا ما أحب أن أقدمه خلال تجربة الفيلم".

وكشف ظافر العابدين أنه سيخوض تجربتي الإخراج والتمثيل في آن واحد في فيلمه، وأنه لايخشى أن يكون ممثلاً ومخرجًا في ذات الوقت لأن معيار النجاح يخضع بالاساس مع الايمان بالقصة والتجربة بالاضافة لتوافر فريق عمل متميز وهو عنصر ومعيار النجاح".