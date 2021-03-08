(الكتاب والأدباء) تستعيد ملامح”الحكم العماني في الصومال في القرن الـ 19″

مسقط – الوطن:

ضمن أعمالها الثقافية التاريخية المتواصلة تقيم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في الساعة الثامنة مساء الاثنين المقبل وعبر منصاتها الإلكترونية في زووم وتويتر ويوتيوب، محاضرة بعنوان (الحكم العماني للصومال في القرن التاسع عشر)، يقدمها عبد الوهاب بن سليمان البوسعيدي، الحفيد الأكبر لآخر وال عماني على الصومال. وسيدير المحاضرة الدكتور سليم الهنائي.

وسيتناول البوسعيدي مجموعة من المحاور من بينها نبذة عن الصومال ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، مرورا بالعلاقة الحالية بين عمان والصومال، وإبراز الجانب التاريخي للصومال، كما سيتطرق البوسعيدي إلى السلطان برغش بن سعيد وما تربطه من أحداث وصلات تاريخية مؤثرة بالصومال وايضا الوالي سليمان بن علي وآخر إنجازاته في هذه الدولة الإفريقية، كما سيتم الحديث عن قلعة غريسا مع الكشف عن الجانب التاريخي لها بالإضافة إلى إبراز أهمية متحف ومحفوظات بريستول، كما سيتحدث البوسعيدي عن ركن الوالي سليمان بن علي في المتحف الوطني.

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