إليسا وبشرى فى اليوم العالمى للمرأة: ”كل سنة وستات العالم طيبة”

يحتفل نجوم المجتمع من مشاهير الفن والإعلام، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، حيث يشارك العالم كله فى الاحتفال بهذه المناسبة السنوية التى تحل يوم 8 مارس من كل عام، ويقام هذا الاحتفال للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

ووسط هذه الأجواء، احتفلت النجمة اللبنانية إليسا، بفعاليات اليوم العالمي للمرأة، وغردت عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر": "أمام كل رجل عظيم أنثى الثورة أنثى، الحرية أنثى، العدالة أنثى، الحياة أنثى، الجنة أنثى، الابتسامة أنثى، المتعة أنثى، الصحة أنثى، الشمس أنثى الانثى هي جمال هذا الكون، كوني أمرأة، كوني أنثى.. يوم عالمي سعيد للمرأة 2021".

كما حرصت الفنانة بشرى، على إحياء فعاليات اليوم العالمي للمرأة، ونشرت بشرى على حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة طريفة لها وهى ترتدى تيشرت أسود وتحاول استعراض قوتها، وعلقت على صورتها: "بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.. كل سنة وكل ست فى العالم طيبة بالذات الست المصرية.. سنظل أقوياء".

وبحسب الموقع الرسمى لمنظمة اليونسكو، ففى عام 1945، أصبح ميثاق الأمم المتحدة أول وثيقة دولية تؤكد مبدأ المساواة بين النساء والرجال، واحتفلت الأمم المتحدة بأول يوم دولى رسمى للمرأة فى 8 مارس خلال السنة الدولية للمرأة فى عام 1975، وبعد ذلك بعامين، فى ديسمبر 1977، اعتمدت الجمعية العامة قرارًا يقضى بإعلان يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولى فى أى يوم من السنة من قبل الدول الأعضاء، وفقا لتقاليدها التاريخية والوطنية.

وقد بدأ اليوم الدولى للمرأة لأول مرة جراء أنشطة الحركات العمالية فى مطلع القرن العشرين فى أمريكا الشمالية وأوروبا، فيما تم الاحتفال باليوم الوطنى الأول للمرأة فى الولايات المتحدة فى 28 فبراير 1909، الذى خصصه الحزب الاشتراكى الأمريكى تكريما لإضراب العاملات فى مجال الألبسة عام 1908 فى نيويورك، حيث احتجت النساء على ظروف العمل القاسية.

ويعد اليوم الدولى للمرأة مناسبة للاحتفال بالتقدم المحرز فى مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأيضاً للتفكير النقدى فى تلك الإنجازات، والسعى إلى تحقيق زخم أكبر نحو المساواة بين الجنسين فى جميع أنحاء العالم.