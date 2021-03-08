“استراحة سفراء الفن التشكيلي ” تواصل صقل مهارات المتدربين

تقدم دروسا في الرسم والتشكيلات الحروفية والنحت

مسقط -الوطن:

تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية دروس الفنون التشكيلية الأسبوعية (استراحة سفراء الفن التشكيلي) التي يقدمها الدكتور سعود الحنيني في مقر الجمعية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي توصي بها اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا.

وتتضمن دروس استراحة الفن التشكيلي مجموعة من البرامج في مجال الرسم والتشكيلات الحروفية والنحت وفق برامج وخطة معدة مسبقا من قبل الدكتور سعود الحنيني بالتعاون مع إدارة الجمعية تقدم للمتدربين طوال السنة ، وتهدف هذه البرامج إلى صقل وتنمية مهارات المتدربين وفتح آفاق جديدة لهم للابداع.

وأكد الفنان سعود الحنيني أنه من منطلق المسؤولية والإيمان بأهمية الفن التشكيلي في تنمية وإبراز حضارة وثقافة أي مجتمع من المجتمعات جاء إنشاء مجموعة سفراء الفن العماني بمشاركة مجموعة من الفنانين والفنانات أعضاء الجمعية العمانية للفنون التشكيلية والذين وضعوا نصب أعينهم أن يكون للفن العماني حضوره في المحافل والمعارض الدولية لتحقيق مبدأ الديمومة وقوة الحضور ونشر الثقافة الفنية التشكيلية العمانية، وذلك كون الفن وسيلة للحوار بين المجتمعات منذ القدم وحتى يومنا هذا، كما أن الصقل الأكاديمي والتدريب له دور كبير في تطوير العقلية والثقة بالنفس وتطوير ملكة الإدراك والتواصل وتعميق الفهم بالثقافة المحيطة والشخصية الخاصة بالفرد نفسه وترجمتها فنياً برؤى إبداعية وقيمة فنية حقيقية، وهذا الدور أحد الجوانب التي تسعى المجموعة للقيام بها، حيث إن الانخراط في مجموعة معنية بأهداف ورؤى واضحة يهيء بيئة مناسبة للتطوير والتواصل وصنع نقلة ثقافية واثقة.

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