بعد إصابتها بكورونا.. غادة عادل تكشف عن حالتها الصحية 

علقت الفنانة المصرية، غادل عادل، للمرة الأولى، منذ إعلان إصابتها بفيروس "كورونا".

وأكدت غادة عادل، في تصريحات صحفية، أن "حالتها الصحية مستقرة"، لافتة إلى أنها شعرت بأعراض برد خفيفة منذ 3 أيام، فأجريت المسحة التي جاءت نتيجها إيجابية، ولكن حالتها الصحية مستقرة.

وتابعت: "ملتزمة بالعزل الذاتي داخل غرفتي بالمنزل، وأتبع العلاج الرسمي الخاص بوزارة الصحة حتى إتمام الوقت المحدد وعمل مسحة آخرى".

وكان مجدي الهواري زوج غادة عادل السابق كشف عن حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أنها "تجاوزت الموجة الأولى من الفيروس، وتخضع في المرحلة الحالية لبروتوكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بعد أن عزلت نفسها في المنزل".

وطالب مجدي الهواري، جمهور غادة عادل بالدعاء لها بالشفاء، وبأن تتجاوز هذه المحنة وتعود إلى جمهورها وبيتها وأسرتها، وتستكمل تصوير أعمالها.

يشار إلى أن غادة عادل كانت قد تصدرت مؤشر البحث "غوغل" خلال الساعات القليلة الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت الفنانة غادة عادل ، قد أعلنت مساء السبت الماضي، إيجابية مسحة كورونا التي أجرتها مؤخرًا مؤكده علي أنها تعاني من بعض الأعراض الخفيفة وتخضع حاليًا للعزل المنزلي، مطالبة كل من خالطها في الفترة الأخيرة أن يخضع للعزل المنزلي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال غادة عادل هو فيلمها "قمر 14"، والذي تنتظر طرحه في السينما، وهو قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري، ويشاركها في البطولة شيرين رضا، خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك.