في يوم المرأة العالمي .. نجمات عازبات رفعن شعار الإستقلالية والنجاح بعيدا عن شريك الحياة

في يوم المرأة العالمي، هناك العديد من النماذج الناجحة للنساء النجمات في كل حالاتهن الإجتماعية والمهنية واللواتي أثبتن قدرة المرأة على النجاح والتحدي في مختلف الظروف، ومن ضمنهن عدد كبير من النجمات العازبات اللواتي حققن نجاحات ساطعة بعيداً عن شريك الحياة، لتكون المرأة السند الأول لنفسها رافعة شعار الإستقلالية وعبارة "خلف نجاح كل إمرأة المرأة نفسها".

وبمناسبة يوم المرأة العالمي 2021، نستعرض معكم أبرز النجمات العازبات اللواتي رفعن شعار الإستقلالية والنجاح بعيدا عن شريك الحياة:

الفنانة اليسا

النجمة اللبنانية إليسا من أشهر النجمات العازبات في الوطن العربي، وباتت النموذج المضيء للمرأة في مسيرة مشوارها في الإعتماد على نفسها وحصد أهم النجاحات الفنية بعيداً عن شريك الحياة، اليسا اثتبت كذلك قدرة المرأة على تجاوز الكثير من الصعوبات كتجربة مرضها بسرطان الثدي والتي انتصرت فيها وتابعت رحلتها الفنية بكل تألق.

الفنانة يارا

الفنانة يارا ترفع شعار العزوبية والاستقلالية في حياتها، لتشكل كذلك حالة ملهمة للنساء اللواتي يعتمدن على أنفسهن بنجاح من دون شريك حياة، وقد استطاعت يارا تحقيق شهرة كبيرة في مشوارها الفني متسلحة بشعار "خلف نجاح كل إمرأة المرأة نفسها".

يارا تستمتع بحياة عزوبيتها بالكثير من المرح والقيام بالنشاطات والهوايات التي تحبها، ويظهر ذلك جليا من خلال تصفح صورها عبر انستغرام، لتكون بهذا ملهمة للنساء في أن يعشن حياة العزوبية بتفاصيلها الجميلة بشكل متوازي مع تحقيق طموحاتهن وأهدافهن في الحياة.

الفنانة منة فضالي

الفنانة منة فضالي من النجمات اللواتي ركزن على تحقيق النجاحات والتألق بأعمالهن بإستقلالية تامة بمنأى عن الإرتباط، وتعتبر منة فضالي ان الداعم الأبرز للمرأة هو كفاحها وسعيها وطموحها فيما يأتي النصيب لاحقاً.

الفنانة نجوى كرم

نجاحات فنية ساحقة حققتها النجمة اللبنانية نجوى كرم بإستقلالية تامة عن شريك الحياة رغم أنها تعتبر بأن الرجل عنصر مهم في حياة المرأة، لكنها أثبتت بأن المرأة تستطيع الاعتماد على نفسها فقط لشق مسيرة نجاح متصاعدة ولتكون بذلك قدوة لكل النساء اللواتي لم يرتبطن بأن يكن المثال المضيء للمرأة في المجتمع.

الفنانة منة شلبي

الفنانة منة شلبي تعتبر كذلك ضمن قائمة النجمات العازبات اللواتي حققن استقلالية تامة بحياتهن ونجاحاتهن من دون الحاجة الى دعم شريك الحياة، حيث تمنح منة شلبي الأولوية لفنها وعملها.

الفنانة مي عز الدين

النجمة مي عز الدين التي تصر على عدم الإرتباط الا حينما يخفق قلبها للحب، استطاعت كذلك بأن تكون ضمن اوائل النجمات العازبات اللواتي قدمّن صورة جميلة عن نجاحات المرأة بإستقلالية تامة عن النصف الآخر.