الفنانة السورية ربى السعدي تحتفل بزواجها وشقيقتها روعة والنجوم يباركون لها .. بالصور

ربى السعدي الفنانة السورية احتفلت بزفافها الذي أقيم في أجواء عائلية وبعيدا عن وسائل الإعلام، كما حرص العديد من نجوم الوسط الفني على تقديم التهاني والمباركات لها بمناسبة زفافها.

ربى السعدي تحتفل بزفافها في حفل عائلي

ربى السعدي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة من حفل زفافها الذي أقيم في الساعات الماضية حيث ظهرت وهي ترتدي الفستان الأبيض بجوار عريسها الذي تردد أنه من خارج الوسط الفني، حفل زفاف الفنانة ربى السعدي يبدو أنه أقيم في أجواء عائلية بسيطة حيث اختصر فقط على أسرة العروسين وكذلك بعض الأصدقاء والمقربين منهما، وعلقت الفنانة السورية على الصورة التي نشرتها فكتبت: "مع روحي"، كما شكرت الفنانة إمارات رزق على مساندتها لها في هذه المناسبة من خلال أحد مراكز التجميل التي تمتلكها فكتبت: "إمارات رزق شكرا الغالية الك وللكل".

روعة السعدي تحتفل بزفاف شقيقتها

ربى السعدي قدم لها العديد من النجوم التهاني بهذه المناسبة كان من بينهم الفنانة سلاف فواخرجي التي حرصت على المباركة لزميلتها على هذا الخبر السعيد فكتبت: "ألف مبروك ربى الغالية الله يسعدكم ويهنيكم"، بينما كتبت الفنانة صباح الجزائري: "مبروك إن شاء الله"، كما قدم كل من الفنان ميلاد يوسف، وشكران مرتجى، والفنانة إمارات رزق التهاني للفنانة السورية ربى السعدي التي قامت شقيقتها روعة السعدي بتقديم التهاني كذلك لها حيث نشرت صورة لشقيقتها وعلقت عليها فكتبت: "مبروك ياعيوني أنتِ"، وتداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية العديد من صور حفل زفاف ربى السعدي التي خطفت به الأنظار وأشاد الكثير من محبيها بإطلالتها.

حفل ربى السعدي لتوديع العزوبية

ربى السعدي أقامت خلال الأيام الماضية حفل مصغر من أجل توديع العزوبية ظهرت بفستان زفاف أبيض مع مجموعة من صديقاتها ومعها كذلك في الصور شقيقتها الفنانة روعة السعدي، ربى السعدي بدأت مسيرتها الفنية في عمر صغير فهي من مواليد 1995 وابنة الفنان الفلسطيني الأصل هاني السعدي وشاركت في أول عمل لها بعمر الـ6 سنوات والذي حمل عنوان "سحر الشرق" مع كل من الفنان جمال سليمان، وأمل عرفة، ونجحت في طفولتها على الحصول على اهتمام الجمهور وكذلك صناع الدراما السورية الذين رشحوها للمشاركة في أكثر من عمل درامي مهم منها مسلسل "أبناء القهر"، و"خط النهاية"، و"صراع على الرمال" مع كل من الفنان تيم حسن، وصبا مبارك، وباسل خياط، وعبدالمنعم عمايري، وكان آخر عمل شاركت فيه في عمر 23 عاما وكان مسلسل "وحدن" والذي عرض في عام 2018.