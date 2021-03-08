4 ملاحظات على أعمال منصة "شاهد" مؤخرًا .. الانفراد بأعمال مهمة وإرضاء كافة الأذواق

منصة شاهد نجحت منذ أن انطلقت بشكل جديد مؤخرًا، في منافسة عدد من المنصات العالمية، بأعمالها الحصرية التي خطفت أنظار المتابعين، وتميزت المنصة في الأشهر الأخيرة بالعديد من العناصر التي جعلتها في مقدمة المنصات الرقمية العربية.

أعمال حصرية مهمة

نجحت منصة شاهد مؤخرًا في الانفراد بعرض أحد أبرز الأعمال المسرحية الهامة التي قدمها الزعيم عادل إمام وهي مسرحية "بودي جارد" بعد مرور 10 سنوات من انتهاء عرض تلك المسرحية التي تعتبر آخر أعمال الزعيم على خشبة المسرح، والتي كان البعض قد فقد الأمل في عرضها بعد مرور هذه السنوات.

فبالرغم من الجدل الذي صاحب عرض المسرحية مؤخرًا وانقسام آراء المتابعين حولها، إلا أن الجمهور عبر عن مدى أهمية مشاهدة آخر مسرحيات عادل إمام التي ظلت حبيسة الأدراج لسنوات طويلة.

كذلك حرصت المنصة على عرض أحد أهم البرامج العلمية التي نالت متابعة كبيرة من فئة الجمهور الشباب وهو برنامج "متحف الدحيح" الذي قدمه أحمد الغندور.

كثافة في الإنتاج

باتت منصة شاهد أشهر المنصات الرقمية العربية التي تحرص على تقديم عدة أعمال جديدة باستمرار، فلم يمر شهر إلا وتعرض المنصة عمل درامي حصري، سواء من فئة الأعمال الطويلة التي تمتد إلى 30 حلقة، أو من الأعمال ذات الحلقات القصيرة، إضافة إلى امتلاكها حقوق عرض بعض الأعمال العالمية المختلفة، السينمائية والتلفزيونية، وعدد من الأفلام العربية عقب فترة قصيرة من عرضها بالسينمات.

وكانت المنصة قد أنتجت وعرضت خلال الأشهر القليلة الماضية عدة مسلسلات نالت إعجاب الجمهور، وحظيت بنسبة متابعة عالية وأبرزها مسلسل "اللعبة" لهشام ماجد وشيكو، ومسلسل "أنا" للنجم تيم حسن و"الآنسة فرح" لرانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد و"عندما يكتمل القمر" لريم عبد الله، و"نمرة اتنين" الذي شارك فيه عدد كبير من النجوم، وكانت كل حلقة بمثابة مسلسل منفصل، وغيرها من الأعمال الحصرية، كما انفردت بالعرض الأول لبعض الأفلام منها "صاحب المقام" و"الحارث" وقريبًا من المقرر أن تعرض فيلم "أعز الولد" لدلال عبد العزيز وشيرين وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى إمتلاكها قائمة طويلة من أهم المسلسلات العربية التي ستعرض في شهر رمضان هذا العام.

إرضاء كافة الأذواق

حرصت منصة شاهد أيضًا طوال الفترة الماضية على مراعاة كافة أذواق الجمهور، وتوفير الأعمال التي تناسب أذواقهم لكل الجمهور العربي في الخليج ومصر ومختلف العالم العربي؛ سواء الأعمال الكوميدية أو الرومانسية أو حتى التي تدور أحداثها في إطار من الخيال مثل مسلسل "عندما يكتمل القمر"، كذلك حرصت على عرض عدد من الأعمال التركية التي نالت شهرة عالمية وانتظرها الجمهور العربي، مثل مسلسلات "ابنة السفير" و"أنت اطرق بابي".

أعمال أكثر جرأة

باتت منصة شاهد أكثر جرأة مؤخرًا، ليس فقط في مشاهد الأعمال التي تعرض من خلالها، بل وأيضًا في الأفكار الجديدة والمختلفة التي يتم طرحها عبر الأعمال الدرامية التي تنتجها، وتسليط الضوء على المشاكل التي تواجه بعض الفئات، فنجد مسلسل "نمرة اتنين" قد ركز على العلاقات بين الرجل والمرأة والصعوبات التي قد يواجهها أي ثنائي، أما مسلسل "الآنسة فرح" فيدور حول فتاة تحمل بطفل عن طريق الخطأ بالرغم من أنها ليست متزوجة، فيما ناقش مسلسل "أنا" قضية الوقوع في حب اثنتين والخيانة الزوجية.

