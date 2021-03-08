بعد 4 أشهر من إعلان الانفصال .. كيف حصد عمرو دياب النصيب الأكبر من الانتقادات وكانت دينا الشربيني الأكثر اتزانًا؟

عمرو دياب ودينا الشربيني رغم انفصالهما قبل حوالي 4 أشهر إلا أنهما مازالا حتى اللحظة محل اهتمام من الجمهور المتابع لكل منهما، حيث أن تصرفاتهما تسببت في حالة من الجدل والانتقادات أحيانًا، خاصة للهضبة الذي نال النصيب الأكبر من تلك الانتقادات.

رغم أن الأنباء التي تم تداولها عن قصة الخلاف بين الثنائي، تسببت في تعاطف الكثيرين مع الفنانة الشابة دينا الشربيني، إلا أن ظهورها وتصرفاتها بعد الأزمة إن دلت على شيء فتدل على قوتها ومحاولتها لتجاوز ما حدث، على عكس ما فعله عمرو دياب، الذي بات محل انتقادات الجمهور بسبب تصرفاته وتلميحاته غير المباشرة لعلاقته بدينا الشربيني.

دينا الشربيني أكثر اتزانًا من الهضبة بعد الانفصال!

دينا الشربيني منذ أن تم الإعلان عن انفصالها عن عمرو دياب، وهي تلتزم الصمت وحريصة على عدم التعليق أو كشف أي سر من أسرار علاقتها العاطفية به، أو حتى التطرق إلى أسباب الانفصال، بخلاف حديثها المقتضب عن رأيها في الزواج خلال أول ظهور إعلامي لها بعد الانفصال حيث قالت إن الناس تتعامل مع الزواج كأنه نهاية العلاقة وليس بدايتها، ولا توجد فترة كافية للتعارف، ويحدث في تلك الفترة تصرفات لا تدل على طبيعة الشخصية، ولكن المشاكل الحقيقية تبدأ بعدما يكتشفان بعضهما ويعيشان معاً، لافتة إلى أنه لو أظهر كل شخص حقيقته من البداية، لن تحدث أزمات في الزواج، وهو ما اعتبره البعض تلميحًا لعلاقتها بالهضبة، إضافة إلى إعادة نشر أحد مشاهد مسلسل "زي الشمس" عبر صفحتها على فيسبوك، وهو مشهد تعرضها للخيانة، وهو ما جعل الجمهور يفسر الأمر أيضًا بأنها توجه رسائل غير مباشرة للهضبة، إلا أنها سرعان ما خرجت من منطقة التصرفات الجدلية وباتت أكثر تركيزًا على أعمالها الفنية، كما أن تصريحاتها أصبحت كلها متعلقة بتلك الأعمال، حيث تحاول المضي قدما في حياتها واستعادة اتزانها بعد خروجها من التجربة القاسية.

هل فشل عمرو دياب في تجاوز أزمته مع دينا الشربيني؟

لكن يبدو أن تفسيرات الجمهور حول تصريحات وتصرفات دينا الشربيني السابقة دوت الخليج بمثابة رد فعل لتصرفات عمرو دياب الذي نال الانتقادات بعد انفصاله عنها، فحالة الظهور المبالغ فيه لعمرو دياب، كانت محل تساؤلات من قبل متابعيه الذين اعتبروا أن سببها هو عدم قدرته على تجاوز مرحلة علاقته بدينا الشربيني، فلم يكن ظهوره المتواصل طوال الوقت بسبب الترويج لنشاطاته الفنية مثلما اعتاد في السابق، لكن سيطر عليها أيضًا ظهور مثير للجدل، فسره الجمهور بأنه محاولة منه لإثارة غيرة حبيبته السابقة دينا الشربيني وتوصيل رسائل غير مباشرة لها.

فبعد الانفصال مباشرة قرر عمرو دياب الاحتفاء بابنيه التوأم عبد الله وكنزي في أحد حفلاته، وهو ما اعتبره البعض رسالة إلى دينا الشربيني بأن الأسرة ستظل في مقدمة أولوياته، كذلك إثارته الجدل دائمًا بظهوره مع الحسناوات، سواء مع المودل كارولينا زوبكوفا التي قابلته في دبي والتقطت صورة معه وصفها الجمهور بالرومانسية، ثم إنجي كيوان التي أشعلت صوره معها مواقع التواصل الاجتماعي.

"إثارة الجدل" تسيطر على تصرفات الهضبة

وحرص الهضبة على حضور العديد من الاحتفالات خلال الفترة الماضية والتقاط الصورة الجدلية مع عدد من الفتيات، وهو ما لم يكن معتادًا عليه من قبل، وهو ما أثار التساؤلات حول سبب تلك التصرفات، لكن أكثر ما تسبب في إثارة الانتقادات دوت الخليج صوره الرومانسية مع الإعلامية إنجي كيوان، والتي اتضح فيما بعد أنها من كواليس تصوير الإعلان الدعائي الخاص بالعطر الجديد الذي يحمل اسمه.

كذلك الإعلان الدعائي للعطر الذي أخرجه المخرج طارق العريان، اعتبر عدد من متابعيه أن فكرته يقصد الهضبة من خلالها لفت نظر حبيبته السابقة دينا الشربيني، خاصة وأن القصة تدور حول انجذاب النساء له بسبب عطره ومحاولة كل منهن التقرب له، إضافة إلى تكرار بعض المشاهد التي ارتبطت بعمرو ودينا خلال تصوير كليب أماكن السهر قبل انفصالهما، ويعتبر كليب الإعلان هو العمل الأجرأ من وجهة نظر محبي الهضبة، على مدار مشواره الغنائي.

البعض حلل أيضًا تصرفات الهضبة بأنه ربما من شدة حبه لدينا الشربيني يحاول أن يلفت نظرها بإثارته للجدل سواء بصوره مع الحسناوات أو تصرفاته غير المألوفة وظهوره المستمر، إضافة إلى تواجده المستمر مؤخرًا في دبي، حيث بات أقل ظهورا في المناسبات التي تقام بمصر، والتي من الممكن أن تجمعهما سويًا، وكأنه يتحاشى مواجهتها!