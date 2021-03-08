"أكثر استقرارًا ونظامًا" .. فيديو كيف غيّر الزواج من حياة محمد عساف؟

محمد عساف حل ضيفا على برنامج "et بالعربي" وكشف من خلال لقائه على حجم التغير في حياته وتحديدا بعد زواجه، وأبرز المشروعات الغنائية التي يستعد لها في هذه الفترة والتي من بينها مشروع أغنية شعبية باللهجة المصرية.

محمد عساف: "حياتي تغيرت كليا بعد الزواج"

محمد عساف تحدث في برنامج "et بالعربي" عن الاختلافات التي طرأت على حياته بعد الزواج حيث أوضح أنه يشعر بتغير كبير من كافة النواحي فقال محمد عساف: "هناك اختلاف كلي بعد الزواج فهناك حالة من الاستقرار، والحقيقة الحمدلله شعرت بفارق كبير وصار هناك استقرار عائلي وكل شيء بات منظم أكثر في العديد من النواحي"، كما تحدث عن أحدث الأغاني التي طرحها خلال الفترة الماضية والتي حملت عنوان "مرايتك" فقال: "هذه الأغنية عزيزة على قلبي بسبب فكرتها وكذلك لحنها الذي قدمه الملحن والمطرب العراقي الشهير علي صابر".

محمد عساف يستعد لأغنية شعبية باللهجة المصرية

محمد عساف كشف أيضا عن مشروع أغنية شعبية يقدمها باللهجة المصرية في الفترة القادمة مؤكدة أن تجربة هذه الأغنية جريئة عن ما قدمه من قبل فقال: "استعد لتقديم أكثر من أغنية مصرية الأولى سوف تكون جريئة ومختلفة عن ما يعرفه الجمهور عني حيث ستكون أغنية مصرية شعبية حديثة، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، أما الأغنية الثانية دوت الخليج من ألحان محمود الخيامي وسيتم طرح هذه الأغاني في الـشهور القليلة القادمة".

محمد عساف أوضح أنه سوف يطرح ألبوم غنائي باللهجة الفلسطينية قريبا فقال: "استعد لتقديم ألبوم فلسطيني يتكون من 7 أغاني اتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين في خطوة نشجع بها المواهب الفلسطينية بالإضافة إلى رغبتي لتقديم هوية مختلفة للأغنية الفلسطينية ليست فقط وطنية بل الألبوم يشمل أغاني تتناول ظواهر اجتماعية وسأقدمها بشكل حديث".

محمد عساف يطرح في عيد الفطر فيديو كليب لأغنية جديدة

محمد عساف تحدث عن تحضيره أغنية من ألحانه في الألبوم الجديد مؤكدة على تقديمه لفيديو كليب في عيد الفطر المبارك مشيرا أن أغنية الفيديو تحتوى على تجميع لـ4 أغاني فقال محمد عساف: "الألبوم سوف يحمل مفاجأة كذلك للجمهور منها أغنية جديدة تحمل اسم (على الحارة) باللهجة الفلسطينية وهي من ألحاني، في وقت استعد كذلك لطرح فيديو كليب جديد في عيد الفطر المبارك من الألبوم وأغنية الكليب كانت في البداية مكونة من 4 اغاني فصنعت منهم أغنية واحدة".

يذكر أن محمد عساف قد احتفل بزفاف شقيقته خلال الأيام الماضية في الإمارات العربية المتحدة، بينما كان الفنان الفلسطيني قد احتفل بزفافه في شهر أغسطس الماضي.