فيفي عبده تتحدث عن حالتها الصحية بفيديو جديد:"أنا عيانة ادعولي"

فيفي عبده أقلقت الجمهور وأصدقائها بسبب حديثها عن مرضها مجدداً، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام طلبت به من الجمهور الدعاء لها لكي تتجاوز فترة مرضها.

فيفي عبده تتحدث عن مرضها مجدداً

ونشرت فيفي عبده فيديو على حسابها بانستقرام لطمأنة الجمهور على حالتها الصحية، وعبرت عن اشتياقها الكبير لهم، وكشفت عن استمرار مرضها وطلبت من الجمهور الدعاء لها، وعلقت على الفيديو قائلة:" ‏يا مساء الفل من مصر أم الدنيا وحشتوني اوي بحبكم ‏اوي"، وقالت في الفيديو:"وحشني أوي أوي وأكيد أنا كمان وحشاكم عشان أنا عيانة.. ان شاء الله هبقى كويسة واطلعلكم قريب.. ادعولي وبحبكم أوي".

فيفي عبده تطلب الدعاء لها في مرضها

وتفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لفيفي عبده، خاصة بعد حديثها عن مرضها مجدداً، وعلق عدد من الفنانين على الفيديو ودعوا لها بالشفاء والعودة مجدداً لأنشطتها، وذلك بعد فترة من غيابها والتزامها بالمنزل بسبب حالتها الصحية، والتي كشفت عنها في الفترة الأخيرة وأقلقت الجمهور بسبب الشائعات التي تداولت عنها في الفترة الأخيرة ومنها نقلها للمستشفى والعناية المركزة.

حالة فيفي عبده الصحية

وكانت فيفي عبده قد كشفت مؤخراً عن طبيعة مرضها وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام، أن السبب في وعكتها الصحية هو أنها تم حقنها ببعض الفيتامينات ولكن بشكل خاطئ، حيث لمست الحقنة أحد الأعصاب، وأوضحت النجمة المصرية أنها تتلقى العلاج حاليًا من أجل إسترجاع الإحساس للعصب المتضرر، ولفتت فيفي إلى أنها تتلقى علاج خاص بالأعصاب تتلقاه في الفترة الحالية، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية وأكدت أنها لازالت بخير وتتلقى العلاج اللازم، كما اعتذرت على عدم ظهورها في مداخلات بالبرامج التلفزيونية خاصة وأن مواعيد نومها باتت متغيرة بسبب العلاج الذي تتلقاه.

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي تقلق بها فيفي عبده الجمهور على حالتها الصحية، وذلك بعدما كشفت عن إصابتها بوعكة صحية في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى حديثها من قبل عن معاناتها مع الاكتئاب وسوء حالتها النفسية، وكانت آخر أعمال فيفي عبده في برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" في شهر رمضان الماضي.