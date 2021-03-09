مي عمر تحسم جدل الجزء الثاني من مسلسل "لؤلؤ" وسبب ربطه بشيرين عبد الوهاب..بالفيديو

مي عمر حلت ضيفة الليلة على برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، وتحدثت عن مسلسلها الأخير "لؤلؤ"، والجدل الكبير الذي صاحب عرضه، وحسمت مصير الجزء الثاني من المسلسل.

مي عمر تعلن عن الجزء الثاني من مسلسل "لؤلؤ"

وأعلنت الفنانة مي عمر في لقائها مع عمرو أديب عن بدء التحضير للجزء الثاني من مسلسل "لؤلؤ"، وأكدت الأخبار والتكهنات حول تحضير الجزء الثاني بعد أيام قليلة من عرض الجزء الأول، وقالت مي عمر إنها تنشغل حالياً بتصوير دورها في مسلسل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة وأحمد السقا، ولكنهم يعملون على تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "لؤلؤ" وكذلك تحضيرات مسلسلها الجديد من بطولتها المنفردة.

مي عمر تتحدث عن أعمالها الجديدة بعد "لؤلؤ"

وقالت مي عمر إنها كانت متخوفة وقلقة من البطولة الدرامية الأولى لها، وكذلك من فكرة تقديم مسلسل مكون من 40 حلقة، قبل أن يحقق المسلس النجاح الجماهيري، وأضافت إنها تريد التركيز على اختيار أعمال جيدة في الفترة المقبلة لكي تتلائم مع المرحلة الجديدة لها بعد تقديم أول بطولة في مسلسل "لؤلؤ"، وأشارت إلى ان من أسباب نجاح المسلسل هو عمل كل المشاركين به بضمير وإخلاص، وكذلك بسبب تناول المسلسل لقصة صعود وهي النوع التي يفضلها الجمهور.

مي عمر تكشف سبب ربط مسلسلها بحياة شيرين عبد الوهاب

وتحدثت مي عمر عن التكهنات التي خرجت في بداية المسلسل حول علاقة المسلسل بقصة حياة شيرين عبد الوهاب، وهو الأمر الذي دفع شيرين لإصدار بيان تحذر به من استغلال إسمها في الترويج للعمل، وقالت مي عمر إنها لم تنزعج من هذه الشائعات لأنها غير حقيقية، وكانت تعرف أن الجمهور سيعرف حقيقتها فور عرض المسلسل، وقالت إنهم أعلنوا عن مسلسل تدور قصته حول فتاة تعيش في ملجأ لذلك كان من المفترض أن تكون كافية لنفي علاقته بشيرين عبد الوهاب من البداية.

ويذكر أن مسلسل "لؤلؤ" هو البطولة التلفزيونية المنفردة الأولى لمي عمر، وشارك به عدد من النجوم مثل إدوارد وأحمد زاهر ونجلاء بدر وهيدي كرم وغيرهم، وتشارك مي عمر في موسم رمضان المقبل مع أمير كرارة وأحمد السقا في مسلسل "نسل الأغراب" وهو من إخراج زوجها محمد سامي.