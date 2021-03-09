احتفالات النجمات بيوم المرأة العالمي تتواصل..ليلى علوي تتذكر شخصياتها بالسينما ولطيفة تعايد والدتها

القاهرة- دوت الخليج الثلاثاء,09 آذار (مارس) 2021 - 04:10
ليلى علوي وأصالة ودرة ولطيفة وعدة نجمات واصلن احتفالهن بيوم المرأة العالمي 2021 اليوم، ونشرن رسائل تهنئة ودعم للسيدات في العالم العربي على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
رسالة أصالة في يوم المرأة العالمي
واحتفلت الفنانة أصالة بيوم المرأة العالمي بعدة رسائل على حسابها بانستقرام، واحتفلت مع تطبيق "ديزر" بهذه المناسبة ووجهت رسالة وقالت:" المرأة في عالمنا العربي تصنع التاريخ والريادة وكل يوم تزداد مكانتها وتعلو شأنها، والفن واحد من أهم المجالات التي أثببت فيها المرأة كونها أنها قادرة على الإبداع والتعبير عن قضايا عديدة تهم النساء على المستوى الخاص والمجتمع على المستوى العام، وأتمنى أن أكون خلال مشواري الفني والغنائي أن أكون عبرت عن شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية على مختلف المنصات والتطبيقات المختلفة في عالم ملئ بالنشاط والحيوية ما يعطي للنساء قدرة أكبر على الإبداع والتألق".
لطيفة تعايد والدتها في يوم المرأة العالمي
واحتفلت لطيفة بيوم المرأة العالمي بالاحتفال بوالدتها، ونشرت فيديو تضمن أبرز صورها ولقطاتها مع والدتها وعلقت على الفيديو وقالت:" يوم المرأة العالمي.. الى احلى واقوى امرأة في حياتي ..أمي".
ليلى علوي تتذكر شخصياتها بالسينما
وتذكرت الفنانة ليلى علوي أبرز شخصياتها في السينما احتفالاً بيوم المرأة العالمي، ونشرت صوراً لشخصياتها الشهيرة وقالت في رسالتها:" كل شخصية عملتها، كنت بجسد فيها مرأة مصرية من نوع مختلف، من مختلف الأماكن والشخصيات والظروف والصعوبات، ليها طباعها الخاصة ومميزاتها الفريدة، تحية لكل السيدات باليوم العالم للمرأة، كل عام وانت امرأة قوية حازمة ملهمة حنونة صبورة متسامحة، انت لست نصف الدنيا بل انت الحياة".
رسائل النجمات في يوم المرأة العالمي
ونشرت الفنانة درة رسالة في يوم المرأة العالمي وقالت:" كل عام وأنت معبرة عن ذاتك, ناجحة في كل المجالات, وقادرة على تغلب كل الصعوبات"، وقالت الفنانة رانيا يوسف:" في اليوم العالمي للمرأه أهني كل امرأه بأنها المجتمع كله وليست نصفه فهي مصدر القوة، شكرا لكل فتاة قابلتها في عام 2020 يحملون القضايا النسوية على عاتقهم أمام المجتمع دون خوف، شكرا لكل فتاه صاحت بصوتها أمام المجتمع ضد المتحرشين".
واحتفلت سمية الخشاب بيوم المرأة العالمي بنشر صور من فيديو كليب أغنيتها "يا مستقوي"، وعلقت عليها قائلة:" كل عام والمرأة في كل انحاء العالم قوية وعطاءه وجميلة".
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