أبريل المقبل.. سينمات فرنسا تستقبل فيلم  Raya And The Last Dragon

كشف موقع imdb عن موعد طرح فيلم ديزني الأنيميشن "Raya and the Last Dragon" بدور العرض في فرنسا وذلك يوم 14 أبريل المقبل، وهو الفيلم الذي استقبلته دور الصينية في 5 مارس الجاري، إضافة إلى عرضه على Disney Plus.

الفيلم أول الأفلام الأجنبية التى أعلن عن عرضها في الصين منذ انتهاء عطلة رأس السنة الصينية أهم أسبوع تشهده البلاد خلال العام.

وتدور أحداث Raya And The Last Dragon منذ زمن بعيد، في عالم خيالي يدعى"كوماندرا" عاش خلاله البشر والتنين معًا في وئام. ولكن عندما هددت قوة شريرة الأرض، ضحى التنانين بأنفسهم لإنقاذ البشرية، والآن، بعد 500 عام، عاد هذا الشر نفسه والأمر متروك لمحارب وحيد، "ريا"، لتعقب التنين الأسطوري الأخير لاستعادة الأرض المكسورة وشعبها المنقسم.

ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم أوكوافينا وكيلي ماري تران ،وأخرج دون هال وكارلوس لوبيز استرادا.

ومن ناحية أخرى كشفت ديزنى عن تحضيرها لعدد من المفاجآت تحضر لها بالاتفاق مع شركة بيكسار واستديوهاتها، حيث أعلنت الأخيرة عبر حسابها على موقع إنستجرام عن اتفاقهم معاً لطرح ثلاثة مشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة، على منصة ديزنى، وهى الأعمال المنتظرة من جانب عشاق أعمال الإنيميشن والرسوم المتحركة.