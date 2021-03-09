كشف موقع imdb عن موعد طرح فيلم ديزني الأنيميشن "Raya and the Last Dragon" بدور العرض في فرنسا وذلك يوم 14 أبريل المقبل، وهو الفيلم الذي استقبلته دور الصينية في 5 مارس الجاري، إضافة إلى عرضه على Disney Plus.
الفيلم أول الأفلام الأجنبية التى أعلن عن عرضها في الصين منذ انتهاء عطلة رأس السنة الصينية أهم أسبوع تشهده البلاد خلال العام.
وتدور أحداث Raya And The Last Dragon منذ زمن بعيد، في عالم خيالي يدعى"كوماندرا" عاش خلاله البشر والتنين معًا في وئام. ولكن عندما هددت قوة شريرة الأرض، ضحى التنانين بأنفسهم لإنقاذ البشرية، والآن، بعد 500 عام، عاد هذا الشر نفسه والأمر متروك لمحارب وحيد، "ريا"، لتعقب التنين الأسطوري الأخير لاستعادة الأرض المكسورة وشعبها المنقسم.
ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم أوكوافينا وكيلي ماري تران ،وأخرج دون هال وكارلوس لوبيز استرادا.
ومن ناحية أخرى كشفت ديزنى عن تحضيرها لعدد من المفاجآت تحضر لها بالاتفاق مع شركة بيكسار واستديوهاتها، حيث أعلنت الأخيرة عبر حسابها على موقع إنستجرام عن اتفاقهم معاً لطرح ثلاثة مشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة، على منصة ديزنى، وهى الأعمال المنتظرة من جانب عشاق أعمال الإنيميشن والرسوم المتحركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبريل المقبل.. سينمات فرنسا تستقبل فيلم Raya And The Last Dragon على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.