ابنة يوسف شعبان تكشف مصير دور والدها في آخر مسلسلاته قبل وفاته.. بالفيديو

ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان، تحدثت مجدداً عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها، وأجابت عن عدة تساؤلات حول والدها الراحل وأسباب وفاته ومصير أعماله المقبلة والتي لم يكملها بسبب وفاته.

ابنة يوسف شعبان تحسم مصير دوره في مسلسل "ملوك الجدعنة"

وقالت زينب يوسف شعبان في تصريحات لها مع برنامج "إم بي سي تريندينغ" إن والدها ظل لمدة 13 يوم في لبنان لتصوير مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد، وكان من المفترض أن يظل لمدة 10 أيام في القاهرة قبل أن يعود إلى لبنان لاستكمال تصوير مشاهده في العمل حيث كان يتبقى له مشهدين فقط في العمل، وأكدت أن دوره موجود في العمل ولن يحذف ولكن سيتم تغيير مصيرها بعد وفاته.

ابنة يوسف شعبان توجه رسالة للوسط الفني بعد وفاة والدها

وأضافت زينب يوسف شعبان إنها لا تعرف حقيقة حصول العائلة على أجر بقية مشاهد والدها في المسلسل من المنتج صادق الصباح، وقالت إنها لا تستطيع الإجابة على هذا السؤال لأنها لا تمتلك خبرة في ذلك الأمر وأن والدتها دوت الخليج التي تجيب عنه، وقالت زينب إنها ستكون فخورة بعرض آخر أعمال ومشاهد والدها الراحل في موسم رمضان، وسعيدة لأنه سيكون متواجد معهم بعد وفاته.

ابنة يوسف شعبان تكشف تفاصيل مرض والدها الراحل

وقالت زينب يوسف شعبان إن والدها كان يعاني من عدة أمراض قبل وفاته بفيروس كورونا، مثل مرض القلب وغسيل الكلى، وأشارت إلى أن المتاعب تراكمت عليه في النهاية، وقالت إنه أجرى عميلة جراحية في السنوات الأخيرة وكان يعاني من ضعف المناعة في الأساس قبل الإصابة بكورونا، ونفت ابنة يوسف شعبان غضب العائلة من الوسط الفني بسبب عدم حضور معظم النجوم لجنازته.

وأضافت زينب يوسف شعبان إن وفاة والدها بالأساس كانت بسبب فيروس كورونا ولم يقيموا عزاء لذلك من الطبيعي عدم حضور الفنانين للجنازة، وقالت إن الجميع وقف بجانبه في فترته الأخيرة وهاتفه لم يتوقف من سؤال الجميع عنه والدعاء له، وأكدت إنها لن تنسى وقوف الفنانين بجانبهم في هذه الفترة.