دينا الشربيني بتصريحات جديدة بعد انفصالها عن عمرو دياب:"مبحبش النكد ومعنديش لحظات انكسار"

دينا الشربيني علقت على حالتها النفسية في الفترة الحالية، وعلى جدل فيديوهاتها في الجيم وهي تمارس الرياضات البدنية الشاقة، وذلك بعد فترة من أزمة انفصالها عن عمرو دياب خلال لقاء لها مع برنامج "إي تي بالعربي".

دينا الشربيني تعلق على جدل فيديوهاتها في الجيم

وتحدثت دينا الشربيني عن جدل فيديوهاتها في صالة الألعاب الرياضية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تشكيك البعض في الأوزان الثقيلة التي تحملها، وقالت دينا الشربيني مازحة إنها لن تذهب إلى الجيم لكي تحمل البلاستيك، ولكنها لا تعرف حجم الأوزان التي تحملها وتعتمد على مدربتها، وأضافت إن ذلك الأمر يساعدها كثيراً في حالتها النفسية والمعنوية ويعطيها طاقة إيجابية كبيرة.

دينا الشربيني تكشف حالتها النفسية وسر ابتسامتها

وقالت دينا الشربيني إنها تحب ممارسة الرياضة منذ صغرها، ولكن ظروف التصوير والأعمال تمنعها من المواصلة، وجربت عدة رياضات في حياتها مثل البوكسينج ولعبة الإسكواش، والتي كانت تمارسها مع صديقها لاعب الإسكواش السابق عمرو منسي، وأضافت إنها تحاول الإستمرار في ممارسة الرياضة مع تصوير المسلسل، بسبب حبها لذلك الشعور الذي تمنحه لها.

تصريحات جديدة لدينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب

وتحدثت دينا الشربيني عن حالتها النفسية في الفترة الحالية، وقالت إن ابتسامتها المستمرة بسبب عدم حبها للنكد والحزن، وأشارت إلى انه يجب ان نشكر الله على حب الناس والصحة وعلى حياتنا لأنها نعم كبيرة ولا يجوز التسليم بها، وقالت إنها لا تصطنع الابتسامة ولا تخفي ورائها حزن كبير، لأنها لا تحب الاستغراق في الحزن أو أن تعطيه أكثر من حجمه، وأجابت مازحة بعد سؤالها عن طريقتها في استعادة توازنها بعد لحظات الإنكسار بانها لا تمتلك لحظات انكسار في حياتها وقالت:"الدنيا مش مستاهلة.. الحمد لله معنديش لحظات انكسار مبسيبهاش".

وجاءت تصريحات دينا الشربييني الجديدة لتزيد الجدل حول علاقتها بأزمة انفصالها عن عمرو دياب، خاصة إنها لا تعلق بشكل مباشر على أزمتها وانفصالها عنه، وكانت قد أثارت الجدل مؤخراً أيضاً بعد حديثها في أحد البرامج عن أسباب فشل الزواج في المجتمع وهو ما ربطه البعض أيضاً بأزمة انفصالها عن عمرو دياب.