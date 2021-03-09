القاهرة- دوت الخليج الثلاثاء,09 آذار (مارس) 2021 - 07:53
زوجة ماجد المصري أعلنت إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية، وكشفت حالتها الصحية وكذلك إصابة ابنها بالفيروس، بالإضافة إلى إصابة ابنتها بحروق، وتحدثت عن معاناة أسرتها بسبب الأحداث الأخيرة.
ابنة ماجد المصري تصاب بحروق وزوجته وابنه بفيروس كورونا
ونشرت رانيا أبو النصر رسالة مؤثرة على حسابها بانستقرام، بعد إصابتها وابنها بفيروس كورونا، وكذلك بعد إصابة ابنتها بحروق شديدة في يدها، وطلبت من الجمهور الدعاء لها وللأسرة، وكشفت عن حالتها الصحية بعد إصابة رئتها بسبب الفيروس وقالت:" بنتي ايديها اتحرقت والكورونا نزلت على الرئة عندي وابنى كورونا، يا رب استرها يا رب، الناس فاكرة إن الواحد عايشها بالطول والعرض..".
تفاصيل حالة زوجة ماجد المصري الصحية
وتابعت زوجة ماجد المصري في رسالتها:"إحنا بنزل الحاجات الإيجابية اللي في حياتنا علشان ندي طاقة إيجابية إنما الواحد عنده بلاوي في حياته، بجد محدش يستكتر على غيره الحاجات اللي معاه والحياة اللي عايشها لأن الواحد بجد ميعرفش بلاوي غيره، كل بيت فيه بلاويه وفي كوراث.. اللهم احفظني أنا وأولادى واحفظنا جميعا يارب.. ادعولى بالشفا".
زوجة ماجد المصري تصاب بكورونا للمرة الثانية
وتعتبر تلك المرة الثانية التي تعلن بها زوجة ماجد المصري إصابتها بفيروس كورونا، وكانت المرة الأولى في شهر نوفمبر الماضي، بعدما أعلنت إصابتها ومن بعدها أعلن ماجد المصري وابنته إصابتهما بالفيروس أيضاً، قبل أن يعلنوا شفائهم بعدها بأيام، وعادت زوجة ماجد المصري منذ أيام وأعلنت إصابتها بالفيروس وقالت:" أنا كورونا بردو بقالى 6 أيام بس بجد قد ايه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كده جوزى وبنتى مع بعض ودلوقتى أنا وابنى مع بعض..".
وطلب الفنان ماجد المصري من الجمهور الدعاء لأسرته بالشفاء من فيروس كورونا، ووجه مؤخراً رسالة إلى ابنته بعد إصابتها بحروق شديدة في يديها ونشر صورة ليدها المصابة وقال:" الحمد لله على كل حال.. ألف سلامة عليكي يا داليدا يا نور عيني"، وتضامن الجمهور مع ماجد المصري وأسرته بعد كشفهم عن معاناتهم الصحية مؤخراً ودعوا لهم بالشفاء، خاصة بعد كشف زوجته عن إصابتها مجدداً بكورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زوجة ماجد المصري تكشف برسالة مؤثرة معاناتها وأسرتها بعد إصابتها بكورونا للمرة الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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