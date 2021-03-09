هنيدي معلقا على التحرش بطفلة المعادي: مرعب لدرجة مخيفة

أعلن الفنان محمد هنيدي عن استيائه واشمئزازه وغضبه من محاولة شخص التحرش بطفلة المعادي ومحاولة اغتصابها أسفل عقار بميدان الحرية بنطاق دائرة قسم المعادي واصفا الفيديو بالمرعب لدرجة مخيفة، وينصح بعدم مشاهدته، لافتا إلى أن الحسنة الوحيدة أنه أظهر وحشًا من وسط وحوش كثيرة تعيش بيننا وراء "وش بلاستيك" يخفي صفات أبشع مما نتصور.

وكتب محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفيديو المنتشر لكائن بيتحرش بطفلة بريئة مرعب لدرجة مخيفة، ومنصحش حد يشوفه، والحسنة الوحيدة أنه أظهر وحشًا من وسط وحوش كتير بتعيش بينا ورا وش بلاستيك بيخفي صفات أبشع مما نتصور.. شكرًا للشرطة المصرية في سرعة القبض عليه.. وربنا يحفظنا ويحفظكم".

وكانت كاميرات المراقبة رصدت الواقعة، حيث استدرج شاب طفلة لمحاولة اغتصابها أسفل عقار بميدان الحرية بنطاق دائرة قسم المعادي بنطاق مديرية أمن القاهرة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ج" في العقد الخامس من عمره محاسب في إحدى الشركات بالدول العربية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادي وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدَّة له، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.