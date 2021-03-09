ظهور ”محمود ياسين وأحمد زكى ورجاء الجداوى” فى كليب”هو نفس الشوق” لـ...

استعانت النجمة أنغام خلال أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، بصورعدد من الفنانين والفنانات الراحلين والذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الناجحة وكان لهم أثر كبير في وجدان جمهورهم .
ولفتت أنغام الأنظار خلال الكليب بسبب تأثرها بكلمات الأغنية مما تسبب في نزول دموعها كما ظهرت أثناء سيرها أمام حائط معلق عليه عدة صور لهؤلاء الفنانين كان أبرزهم، الفنان محمود ياسين، الفنان عزت العلايلي، الفنانة رجاء الجداوى، الفنانة شويكار، المخرج وحيد حامد، الموسيقار عمار الشريعى، الفنانة ماجدة، الفنان أحمد زكى، وغيرهم.
وتصدرت أنغام تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" بطرح كليب أغنية "هو نفس الشوق" الأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان مصطفى العسال، توزيع محمد العشى.
وتستعد الفنانة أنغام إلى إحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الكلاسيكية، يوم الجمعة الموافق 26 مارس، حيث نشرت صورة لها في وقت سابق، عبر حسابها الشخصى على تويتر، لتعلن عن حفلها القادم.
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