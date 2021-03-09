روان بن حسين تقترب من المليون مشاهدة بأول أغنية لها ”كان يا...

تقترب الفنانة الكويتية روان بن حسين من تحقيق مليون مشاهدة بأول أغنية لها تحت عنوان "كان يا ما كان"، حيث حققت ٩٥١ ألف مشاهدة تقريبا بعد مرور يومين على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وطرحت روان أغنية "كان يا ما كان" تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق يوم ٨ من شهر مارس من كل عام، تكريما لجميع النساء اللواتي يمرون بعلاقات سامة.

صورت روان الأغنية في لبنان إيمانا منها ببلد الجمال والجِبال الخضراء رغم كل الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان، وهي من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أما الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس.

وتقول كلمات الأغنية:"في أو مافيش دي حاجه متخصنيش اتعودت انا مشتكيش ومقولش حاجه عني، كان ياما كان كنت بحكيلك زمان قلبي موهوم بالأمان بعلن دلوقتي اني، بتخلي انا عن اي حاجه كانت ربطاني بيك والله ما هيصعب عليا الدمعه اللي ف عنيك وبحق منا ضيعت عمري ووقت كبير عليك بدعي يارب اشوف في يوم اللي فيا فيك".