شريهان: عرض”كوكو شانيل” قريبًا على أعظم القنوات في الشرق الأوسط

أعلنت الفنانة شريهان خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمى على تويتر ان مسرحية الأسطورة " كوكو شانيل " ستعرض قريبًا جدًا على قناة من أقوي وأعظم القنوات في الشرق الأوسط".

وكتبت شريهان:"ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل قريبًا جدًا على قناة من أقوي وأعظم القنوات في الشرق الأوسط وعقدي مع شركة العدل جروب انتهي منذ سنوات وفترة طويلة جدًا ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي كوكوشانيل".

يذكر ان شريهان ارتبط بها الجمهور منذ ظهورها وتألقها في "سك على بناتك" حتى صُدم بخبر اعتزالها عام 2002، هو نفس الجمهور الذي احتفى بعودتها إليه مرة أخرى في 2017 بعد خمسة عشر عامًا من الاعتزال والاختفاء عن الأضواء حيث أعلنت شركة العدل جروب عن عودة شريهان للجمهور بمجموعة من العروض المسرحية تحمل اسم "كوكو شانيل" وتتناول قصص حياة سيدات مؤثرات من ضمنهن مصممة الأزياء العالمية كوكو شانيل صاحبة بيت "شانيل" للأزياء، وعلى مدى نحو أربع سنوات، لم تظهر هذه المسرحية على الشاشة.