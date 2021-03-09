شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مصرية تثير ضجة وتفضح المنتجين .. ينظرون لجسدي وهذا ما يطلبونه مقابل العمل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 9 مارس 2021 02:36 مساءً - أثارت الفنانة المصرية دينا حسين المعروفة باسم “دينا المصري”، جدلاً واسعاً بما كشفته عن كواليس الوسط الفني، وما يُطلب منها من بعض المنتجين مقابل إنتاج عمل لها.

ينظرون لجسدي وشكلي فقط

ونشرت دينا حسين مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك“، قالت فيه: “لا أعلم هل صوتي قبيح أم أن هناك عيب بي أو خطب ما؟ لا أعتقد”.

وتابعت دينا: “كلما ذهبت إلى شركة إنتاج، يقول لي المنتج إن صوتي جميل وإنه سيبدأ العمل معي. ثم ينظر لمكان آخر بعيداً عن موهبتي، ينظر لشكلي، أو جسدي، أو يطلب الزواج بي عرفياً

وطرحت دينا سؤالاً مستنكرة: “هل يجب أن أفعل شيئاً خاطئاً وأقدم تنازلات؟ أنا تعبت جداً لأصل لما وصلت إليه”.

أنا متحررة بحدود!

وتابعت دينا: “أنا لا أقول إنني لا أقوم عن سجادة الصلاة، أنا أسهر ولي أصدقاء ذكور أكثر من البنات، وأرتدي ملابس قصيرة ومفتوحة. ولكنني لا أريد فعل أمور خاطئة”.

وتحدثت دينا عن رحلتها في الوسط الفني قائلة: “عملت في الشارع، ودرست، وعملت في الأوبرا، وعملت كل شيء يؤهلني كفنانة للنجاح، وتعبت على نفسي، وليس لدي مشكلة في التعب، لكنني أريد الوصول والنجاح باحترامي وكياني، وليس بعمل شيء خاطئ”.

واستطردت:”سمعتنا ليست سيئة من فراغ، وليس شرطاً الغناء فقط، أي نوع من أنواع الفن عليه نقطة، ولو كان الفن يسير بهذه الطريقة، أنني يجب أن أساير المنتج، أفضل أن أتركه بكرامتي”.

سأعتزل في هذه الحالة

وختمت دينا حديثها بالقول : “لو كان صوتي قبيحاً، أخبروني لأجلس في المنزل ولا أعمل مرة أخرى، أنا تعبت حقاً ولا أعرف ماذا أفعل”.

الجدير بالذكر أن دينا مواليد محافظة الإسكندرية عام 1992. أي أن عمرها (29 عاماً)، واسم الشهرة دينا المصري، واسمها على انستجرام “دليلة”.

وكشفت خانة الحالة الاجتماعية على حسابها الشخصي على “فيسبوك”، عن عدم ارتباطها بخطوبة أو زواج.

وفي عام 2018، قدمت أغنية تحمل اسم “جرح زي ألف”. كتب كلماتها عبدالمنعم طه، ألحان عصام إسماعيل، توزيع محمد شفيق.

وشاركت دينا المصري جمهورها منذ فترة مقطع من أغنية “يا مستعجل فراقي” للفنان الكبير محمد ثروت ونشرته عبر “انستجرام“. وعبر حينها ملحن الأغنية محمد رحيم وكاتب الكلمات الشاعر تامر حسين عن إعجابهم بصوتها.