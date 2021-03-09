شريهان تكشف أخيرًا مصير مسرحيتها الجديدة "كوكو شانيل" : "قريبًا على واحدة من أقوى القنوات"

شريهان النجمة المصرية قررت أخيرًا حسم الجدل حول موعد عرض مسرحية "كوكو شانيل" التي كانت قد صورتها من أجل العرض تلفزيونيًا منذ سنوات، عقب أن أعلنت عودتها إلى التمثيل والاستعراض قبل 4 سنوات من خلال مؤتمر صحفي ضخم.

شريهان تحسم مصير عرض مسرحية "كوكو شانيل"

شريهان كانت قد كشفت قبل سنوات عن نيتها تقديم أكثر من مسرحية استعراضية للجمهور، ولفتت إلى أنها سوف تبدأ بمسرحية "كوكو شانيل" والتي بالفعل قامت بالتحضير لها وتصويرها، وكان من المقرر عرضها خلال الفترة الماضية لكن لم يحدث ذلك وهو ما دفع الجمهور للتساؤل عن سبب عدم عرض تلك المسرحية حتى الآن، حيث قررت النجمة الشهيرة الرد على تساؤلات الجمهور قبل ساعات قليلة وكشفت مصير عرض المسرحية ومصير باقي المسرحيات التي كان من المقرر أن تقدمها بعد "كوكو شانيل".

شريهان تعود للجمهور بمسرحية واحدة فقط

شريهان ردت على أحد متابعيها عبر تويتر والذي تساءل عن موعد عرض المسرحية، وأكدت أن المسرحية سوف تعرض عبر أحد الشبكات التلفزيونية الشهيرة قريبًا جدًا، لافتة إلى أنها لن تقدم مسرحيات أخرى بسبب انتهاء التعاقد بينها وبين شركة العدل جروب المنتجة للمسرحية.

وقالت شريهان في تغريدتها: "ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل قريباً جداً على قناة من أقوى وأعظم القنوات في الشرق الأوسط، عقدي مع شركة العدل جروب انتهى منذ سنوات وفترة طويلة جداً ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي كوكو شانيل"، لتحسم بذلك الجدل حول موعد عودتها للتمثيل من خلال المسرحية المنتظرة، وتشوق الجمهور بتفاصيل وقناة عرض المسرحية.

تفاصيل عودة شريهان للمسرح بعد غياب سنوات طويلة

وسبق وأن وقعت شريهان عقد عمل مسرحي مع شركة العدل جروب وذلك بعد غياب 15 عاما عن الوسط الفني لأسباب صحية، وكان من المقرر أن تقدم شريهان 13 مسرحية استعراضية مصورة عن شخصيات نسائية أثرت في التاريخ، إلا أن تغييرات طرأت على المشروع الذي تم اختصاره إلى أربعة عروض وتم تصوير واحدة منها عن أيقونة الموضة كوكو شانيل، قبل أن تعلن شريهان اليوم أنها لن تقدم سوى هذا العرض فقط.

كذلك كان قد تم الإعلان قبل فترة عن عرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض المقبل لأول مرة، لكن لم يتم تأكيد الأمر حتى الآن، وهل تم الإكتفاء بعرضها تلفزيونيًا فقط أم لا.

ومن المعروف أن مسرحية كوكو شانيل من إخراج هادي الباجوري، وسيناريو وحوار مدحت العدل، الذي تولى كتابة الأغاني بالمسرحية أيضًا ويشارك في البطولة عدد من النجوم من بينهم الفنانة إنجي وجدان.