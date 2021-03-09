هشام جمال ونجوم "في بيتنا روبوت" يكشفون كواليسه الطريفة وماذا عن تقليدهم لمسلسل "النهاية" ؟

نجوم مسلسل "في بيتنا روبوت" وهم هشام جمال وشيماء سيف وليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة ومحمد أوتاكا، حلوا ضيوفًا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة dmc، وتحدثوا عن كواليس تصوير العمل الذي انتهى عرضه قبل فترة ولاقى نجاحًا كبيرًا، ومقارنته بمسلسل "النهاية" الذي قدمه الفنان يوسف الشريف في شهر رمضان من العام الماضي.

هشام جمال يعلق على مقارنة مسلسل "في بيتنا روبوت" بـ"النهاية"

هشام جمال بطل العمل علق على فكرة مقارنة "في بيتنا روبوت" بمسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، وأكد أنهم بدأوا العمل على المسلسل منذ عام 2019، وبنوا الديكورات الخاصة به في بداية 2020، أي قبل مسلسل "النهاية" لكن مع انتشار فيروس كورونا قرر إيقاف العمل على المسلسل إلى حين استقرار الأوضاع، خاصة وأنه كان قد قرر ألا ينافس به في رمضان، وتزامن ذلك مع بدء تصوير مسلسل النهاية، لذلك عند عودتهم للتصوير مجددًا قرر استخدام اسم يوسف الشريف بشكل كوميدي في العمل، باعتباره كان قدوة للروبوت لذيذ.

كيف ساعدت دلال عبد العزيز هشام جمال في أولى تجاربه التمثيلية؟

هشام جمال كشف أيضًا عن حالة الخوف والتوتر التي عانى منها بسبب خوضه تجربة التمثيل لأول مرة، وأكد أنه تلقى مساعدة من كل ممن شاركوا في العمل، ومنهم الفنانة دلال عبد العزيز التي جسدت دور والدته في المسلسل، وأوضح أنه طلب منها أن تظهر معه كضيفة شرف لتكون بمثابة دفعة للجمهور لمشاهدة المسلسل، وبالفعل وافقت مسرعة قائلة: "أنا معاك يا حبيبي وماتقلقش".

كواليس كوميدية لشيماء سيف وعمرو وهبة

أما شيماء سيف فأكدت أنها عندما عرض عليها دور الروبوت زومبا في البداية، أصابتها حالة من الرعب لأن الفكرة غير مألوفة في مصر إضافة إلى اعتراضها على ظهور روبوت بدينة، لكنها وثقت في فكرة صديقها هشام جمال، ووافقت على العمل، فيما أكد عمرو وهبة أنه كان متخوفًا أيضًا من الفكرة، كما أنه واجه العديد من الصعوبات في كيفية الوصول لأداء وحركات شخصية الروبوت لذيذ.

الجدير بالذكر أن "في بيتنا روبوت" من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز وشيرين، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر وغيرهم، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي تدور أحداثه حول شاب يُدعى يوسف يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.