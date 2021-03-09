لقطات عائلية مبهجة للنجوم هذا الأسبوع .. هل تحولت ابنة مايا دياب لنسخة عن والدتها؟

لقطات عائلية مبهجة شاركها النجوم مع الجمهور على السوشيال ميديا هذا الأسبوع، واتسمت تجمعاتهم بالأجواء السعيدة والربيعية، فنشرت نانسي عجرم احدث صورة لها مع ابنتها الصغيرة داخل حديقة المنزل حيث كانت تلهو برفقتها، وكشفت مايا دياب كذلك عن أحدث صورة لها برفقة ابنتها "كاي"، بينما أطل العديد من الفنانين بصور عائلية ملفتة.

جمعنا لكم أبرز اللقطات العائلية المميزة للنجوم هذا الأسبوع والتي شاركوها مع متابعيهم عبر السوشيال ميديا:

نانسي عجرم ومايا دياب برفقة بناتهن

النجمة اللبنانية نانسي عجرم استغلت حرارة الطقس الدافئة بعد أيام من الأجواء الباردة، لتلهو مع طفلتها الصغيرة "ليا" حيث ظهرت برفقتها في الحديقة وهي تلهو بدميتها، وبدت الصغيرة بأناقة ملفتة.

الفنانة مايا دياب اختارت الاحتفال بمناسبة يوم المرأة العالمي من خلال معايدة الجمهور بهذا اليوم بلقطة مع ابنتها "كاي" التي بدت تشبهها كثيرا في ملامحها وفق تعليقات الجمهور.

لقطات عائلية مبهجة للنجوم

زوجة النجم عاصي الحلاني كشفت عن احدث لقطة عائلية برفقة زوجها فارس الأغنية العربية ونجلهم الوليد حيث كانوا يستجمون بأحد الأماكن الترفيهية في دبي، وبدا الثلاثي باجواء عائلية مرحة.

النجم أحمد حلمي نشر صورة لوالدته وزوجته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأرفق اللقطة بمعايدة مميزة لجميع النساء ولزوجته ووالدته وكتب قائلاً :"الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي.. لو كان بيدي لسطرته في كتب التاريخ .. فهى اللون المكمل لكل صورة فيعطيها المعنى .. دوت الخليج الكنز الذي نجده في المحنة .. دوت الخليج الضحكة المكمله لكل فرحة . .. دوت الخليج الضوء اللامع في اي عتمة".

أحمد حلمي وجه شكرا لزوجته ووالدته وتابع قائلاً :"دوت الخليج الذراع وهي العضد .. شجعوهن .. فلنكن سندا لهن فلولاهم ما كنا .. فهن من كانوا سببا في وجودنا فخرجنا من ارحامهن .. شكرا يا أمي علي ما اعطيتني اياه من سنين عمرك حتي أصبحت رجلا يحترم كل امرأة و يقدرها .. شكرا لشريكتي في الحياة على وجودك في كل لحظة معي كتفٍ بكتف .. فكنتي دائما نِعمَ الحبيبة و الزوجة والصديقة و نِعمَ الأم .. شجعوهن فلولاهم ما كنا".

الثنائي حلا شيحة وزوجها معز مسعود شاركا الجمهور بأولى لحظاتهما العائلية بعد الزواج، ونشرا صورة لهما مع أبنائهما في أول ظهور لهما أيضاً معاً بعد زواج والديهما.

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة:" الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا و لكم ولادنا جميعاً"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من الجمهور لكونها الصورة الأولى لها مع زوجها بعد إتمام زواجهما وكذلك الظهور الأول لهما مع أبنائهما معاً.

اجواء رومانسية للنجوم

النجم السوري باسم ياخور يتستمع بأوقاته الرومانسية مع زوجته حيث نشر عبر حسابه على فيسبوك لقطة دافئة لهما، ووصف زوجته بأنها كالألماس، كما شاركت مصممة المجوهرات جيهان علامة متابعيها على انستغرام بأحدث لقطة رومانسية لها مع زوجها النجم راغب علامة ووصفته بأنه "توأم روحها".

فأي لقطة عائلية للنجوم هذا الأسبوع حازت على اعجابكم أكثر؟.