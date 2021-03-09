خاص:تطورات الحالة الصحية للفنان السعودي عبدالعزيز الشمري بعد إصابته بجلطة

عبدالعزيز الشمري واجه خلال الأيام الماضية أزمة صحية تسبب في دخوله إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة، وتأتي هذه الأزمة في وقت بدأ فيه الفنان السعودي تصوير الجزء الثاني من مسلسل "علوم الأولين" الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالعزيز الشمري

عبدالعزيز الشمري كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تطورات حالته الصحية في الفترة الأخيرة وتحديدا بعد تعرضه لجلطة تسببت في دخوله إلى مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة في المملكة العربية السعودية من أجل تلقي العلاج وقد تحسنت حالة الفنان السعودي الذي يعاني من لزوجة في الدم تجعله معرض لهذه النوعية من الجلطات، عبدالعزيز الشمري أوضح أن حالته الصحية باتت مستقرة وخرج من المستشفى في الأيام الأخيرة من أجل العودة لتصوير مسلسل "علوم الأولين" فقال: "الحمدلله حالتي الآن بخير وتحسنت وخرجت بالفعل من المستشفى وعدت من جديد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل (علوم الأولين) الذي من المقرر عرضه على قناة sbc السعودية في شهر رمضان القادم".

عبدالعزيز الشمري: "عبدالله السدحان مساند دائم للدراما والمواهب السعودية"

عبدالعزيز الشمري تحدث كذلك عن الفنان الكبير عبدالله السدحان الذي يعتبر من النجوم المساندين لفكرة ومسلسل "علوم الأولين" حيث نشر أكثر من فيديو لمواقع تصوير المسلسل وتمنى لصناعه التوفيق، وأوضح عبدالعزيز الشمري أن الفنان عبدالله السدحان مساند وداعم بشكل دائم للأعمال السعودية والمواهب الشابة فقال: "الأستاذ الكبير عبدالله السدحان من النجوم المساندين بشكل دائم لجميع الأعمال الدرامية في المملكة العربية السعودية وداعم كذلك للمنتجين والفنانين الشباب"، وكان الفنان عبدالله السدحان قد نشر عبر حسابه على "تويتر" خلال الأيام الماضية أكثر من فيديو لمواقع تصوير مسلسل "علوم الأولين" وعلق على بعضها قائلا: "علوم الأولين يتجهزون للانتقال لهذا المكان العامر بأهله وزواره، وفقهم الله في مسعاهم".

معلومات عن مسلسل "علوم الأولين"

"علوم الأولين" من الأعمال التي تتناول قصص من التراث الشعبي المأخوذة من الأمثال والحكم وأشهر الأبيات الشعرية في مشاهد تمثيلية، وقد حقق الموسم الأول من المسلسل نجاحا كبيرا عند عرضه في رمضان الماضي، ولذلك تقرر تصوير موسم ثاني منه من أجل عرضه على قناة sbc السعودية، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم فواز الجاسر، وعبد العزيز الشمري، وإسراء عبدالعزيز، أسماء عبدالواحد، وإبراهيم الرويشد، وبندر الحارثي، والعمل سيناريو وحوار خالد الفراج، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

يذكر أن الفنان عبدالعزيز الشمري يستعد قريبا لتصوير أكثر من عمل سينمائي وذلك بعد نجاحه في فيلم "إهرب يا خلفان" الذي عرض العام الماضي بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.