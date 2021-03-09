إصابة المطرب أبو للمرة الثانية وستيفاني صليبا تخطت المرحلة الصعبة .. تطورات انتشار "كورونا" بين النجوم

أوقاتًا صعبة عاشها النجوم خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب فيروس كورونا، بعدما أعلن البعض إصابتهم بالفيروس وسط حالة من القلق بين محبيهم على حالتهم، فيما حرص آخرون على طمأنة الجمهور على حالتهم الصحية بعد مرور أيام من الإصابة.

المطرب أبو

المطرب المصري أبو أعلن عبر حسابه على فيسبوك إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، بعد أن أصيب به في المرة الأولى في شهر ديسمبر من العام الماضي وهو ما تسبب في اعتذاره عن إحياء حفلات رأس السنة، وكتب أبو عبر حسابه هذه المرة: "إيجابي للمرة الثانية"، وتلقى دعم زملائه وجمهوره الذين تمنوا له الشفاء العاجل

ستيفاني صليبا

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ستيفاني صليبا النجمة اللبنانية، أصيبت أيضًا بفيروس كورونا مؤخرًا، وتخضع حاليًا للعزل المنزل وتلقي العلاج اللازم، وتردد أن حالتها الصحية بدأت في التحسن بشكل تدريجي وأن المرحلة الصعبة من إصابتها بالفيروس قد انتهت، وبدأت تتماثل للشفاء، كما نفت أسرة مسلسل "داون تاون" الذي تشارك ستيفاني في بطولته؛ توقف التصوير بعد إصابتها بالفيروس، حيث من المقرر أن تعود ستيفاني لاستكمال تصوير مشاهدها بعد إتمام شفائها.

إيناس عز الدين

الفنانة المصرية إيناس عز الدين أعلنت تعافيها من فيروس كورونا، بعد مرور 18 يومًا من ظهور الأعراض عليها، حيث تردد أنها خضعت لمسحة جديدة وظهرت نتيجتها سلبية، وكانت الفنانة المصرية قد عانت من ضيق التنفس وارتفاع بدرجة الحرارة والرشح وتعب بالعظام، وحينها قررت اتباع بروتوكول العلاج اللازم والخضوع للعزل المنزلي.

غادة عادل

غادة عادل كانت قد أصيبت بالفيروس قبل أيام قليلة، وصرح زوجها السابق المخرج مجدي الهواري بأن حالتها الصحية مستقرة نوعًا ما، وأنها تجاوزت المرحلة الأولى من الفيروس وتخضع لبروتوكول العلاج اللازم لحالتها، أما نجلها عبد الله فقد حرص على نشر صورة عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، ظهر فيها مع والدته وعلق عليها قائلًا: "بحبك يا ماما.. وأتمنى لك الشفاء العاجل".

توفيق عبد الحميد

توفيق عبد الحميد الفنان المصري القدير أكد أن حالته الصحية مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا، ويخضع حاليًا للعلاج بالمنزل، ولفت إلى أنه كان يعاني من بعض الأعراض مثل ألم بالصدر والحلق، كما أنه لا يستطيع التحدث كثيرًا.